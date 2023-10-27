流浪貓自己選主人　闖進家中被倆狗狗嚇到秒撒嬌　結局超幸福

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄~你們有沒有看過這個韓綜綠茶的名場面：美豔女子被發現是叛徒時遭潑水的反應……



楚楚可憐的樣子讓網友們驚呼：「她一定是無辜的！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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瞬間就懂了為啥小說裏男主總是被綠茶迷惑，明明一眼能看穿的小伎倆，可看到那副樣子，還是會覺得她們是無辜的吧！

那，如果同樣的表情出現在貓咪身上呢？

有一天，小姐姐@茶茶是隻綠茶喵 家裏突然闖進一隻流浪橘貓，特別自來熟，一進門就開始炫貓糧炫狗糧，然後當成自己家一樣四處巡視。

眼瞅着就要溜達進卧室了，小姐姐趕緊把牠請了出去。但小貓不死心，牠還想進來。小姐姐意志堅定，再三將牠請出去。

雖然貓很可愛，她也有點心動，可家裏已經有兩狗一貓了，實在沒有打算養第四隻寵物。貓並沒有走。牠在小姐姐家附近住下了，有空就在門口徘徊，偶爾趁門打開的時候溜進來……

每次被請出去，貓都賴在門口又哭又撒嬌。小姐姐無奈：「知道你可愛，但我戒貓了。」話雖如此，口嫌體直的她依然在門口準備了貓糧，還買了小墊子、貓窩啥的…就算不能收養牠，也希望牠的生活可以好一點。

橘貓特別粘人，每次小姐姐出門都像個跟屁蟲一樣跟在身邊，甚至連超市都可以一起逛。日子久了，一人一貓的感情越發深厚了。

前幾天，橘貓又趁着開門溜了進去。給家裏的兩隻狗嚇了一跳，牠們將貓逼到角落，一副誓死守衛主人的樣子。

由於一切發生的太突然，小姐姐都沒有反應過來。誰知，貓咪接下來的操作直接把她驚呆了……

只見牠一溜煙地跑到小姐姐身上，用那雙水靈靈的大眼睛盯着她看，想要尋求庇護。橘貓：「媽媽，怕怕！」

強忍淚水的樣子，可憐巴巴的表情…這他喵的誰扛得住啊！一瞬間，小姐姐心裏那道堅決不再養貓的防線就直接崩塌了。

牠，就是我的寶貝！！！狗子：「？？？合着我倆是小丑唄！」有網友提醒她：「這隻貓的瞳孔都沒有放大！是裝的，養了牠以後牠就成老大了。」

已經淪陷的小姐姐：「我不信。」emmm…記住哈，這是個知識點一會要考。小橘貓憑藉自己絕佳的「茶藝」，用有了新家，和新名字——茶茶。

養了幾天，小姐姐後知後覺地發現茶茶這隻貓真的太！會！了！每天都陪着她睡覺，情緒價值拉滿。

出門必跟着，尤其是晚上，烏漆嘛黑的，小姐姐一個人去逛超市也怪害怕的。但如果這時候有一隻貓……「你知道心動是什麼感覺嗎？」

在小貓溫水煮青蛙的攻勢下，小姐姐越發無法自拔，連賬號頭像都換成了牠。老媽也不例外，一開始聽說野貓跑進家裏還有點不高興，現在整天抱着「親親外孫」，又給洗澡又給剪指甲的……

全家人都很開心，除了其他寵物成員……牠們都對綠茶茶茶，表示不滿！狗子：牠真的很裝！

可每次狗子看牠不爽的時候，茶茶就委屈巴巴地蜷縮在小姐姐身邊，表情特別可憐。「媽，你看牠們！」狗：「又整那死出！」

有時候小姐姐抱着茶茶，狗狗吃醋湊過來，牠就開始瑟瑟發抖然後……小姐姐：「別盯着牠，牠還小，你離牠遠點。」

寒心，真正的寒心從來都不是大吵大鬧。在小姐姐的寵愛下，茶茶已經如網友最初預料的那般，逐漸展現稱王稱霸的氣勢。

據內部消息爆料：已經在家裏開始招貓打狗了。可惡，真是裝模作樣五分鐘，榮華富貴一輩子！……

看完茶茶的故事，突然想起了一句話：「我們從來都不討厭綠茶，只討厭綠茶的目標不是自己。」

所以，綠茶貓貓看看我？！

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