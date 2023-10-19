以為貓咪走丟了　女子趕緊貼街招挨家挨戶找　結果原來一直藏這裏

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄~

咱就是說，小貓咪你們沒有心嗚嗚！



前段時間，網友@黃莉雲 正美滋滋地籌劃着自己的國慶假期，可沒想到快樂突然就消失了——貓，丟了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她從早上起來就找不到小貓「錢錢」，在家裏翻了個底朝天，也依然不知所蹤。擔心貓偷跑出門，她又趕快去外面喊，找了一個上午都沒有找到。

心急如焚的網友立刻拜託男朋友去印尋貓啟事，倆人一邊找一邊貼，還拜託小區保安幫忙一起貼，三個人幾乎把整個小區貼了個遍。

回來的路上，網友還順便去拜了自己認識的佛。求了人，又求了佛，可錢錢依然連個貓毛都沒找到。

眼看天要黑了，網友眼淚都哭乾了，男友於心不忍就讓她先回家休息一會兒，然後再找。沒想到一打開家門，錢錢跟她大眼瞪小眼。這貨他喵的，就在家裏，根本沒出去！！！

一瞬間，網友氣笑了：「牠其實在家，就是單純不想理我！」小聲嗶嗶：你確定？不是因為沒有蹲下叫牠？

emmm……雖然但是，貓沒丟真的太好了！

其他貓咪走失趣事，你家的貓也是如此？

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苦逼的是，大過節的夜晚，又黑又冷，網友滿小區撕尋貓啟事……

對於養貓的人來說，這種虛驚一場的事情並不少見。畢竟，貓這種生物就是好欠兒！不久前，貴州一網友發現貓丟了，也是各種找，各種呼喚。

結果，這貨跑陽台縫縫裏睡覺去了。那個，其實……小貓舉手回應了，別冤枉牠。

浙江溫州的一網友回家時發現小貓沒出門迎接自己，嚇得她立刻開始找貓……

在家裏翻箱倒櫃，在小區鬼哭狼嚎，依然都沒有找到貓貓。直到回家一看……發現枕頭在牀上爬！

好嘛！小貓鑽枕頭裏睡覺呢。你是不是有病？！

網友@念苓 發現貓不見後，在家裏連翻帶找了三個小時，回來在沙發上嚎啕大哭。

小貓從屋頂探出頭來看她：「怎麼個事？咋哭了？」

網友@Amber Fu 在家叫貓沒反應，立馬開始着急了。翻遍家裏各個角落也沒找到牠，瞬間眼淚下來了。

想到貓咪喜歡吃東西，她就拿起貓碗，倒了些貓糧勾引也沒有反應。

想到貓可能趁人不備跑到外面去，便拿着碗去小區裏，一邊敲碗一邊喊貓貓的名字，連每台車的車底都看過了。

一趟下來，眼睛哭腫了不說，還收穫路人複雜眼神：「要飯，都要到小區裏來了？」

然而，哭唧唧的網友回家後發現：貓就蹲在家裏，對她露出鄙視目光：「聽說你要飯要到人盡皆知？」

還有更無語的哈哈！！

網友@吳犽 接到爸媽電話，說散步回來發現貓丟了，怎麼找都找不到。她趕緊調監控，然後就看到了這一幕……「勞駕問問啊，你們找啥呢？需要我幫忙嗎？」

網友：？？？……

有時候真懷疑小貓是不是故意的？！

記得有一次睡覺前發現貓丟了一隻，找好久都找不到，我又叫牠，又開罐罐的，都沒有回應。

後來發現，牠卡在牀頭縫裏了。

關鍵是被困了都不出聲求救，真的氣死我了！

所以，你們家貓也這樣嗎？

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