貓咪在公司想搶同事飯菜吃　頻頻遭被打手手　喵：人類護食太厲害

我們總説一些貓貓很護食，在貓眼裏，可能覺得我們人類也很護食。



網友@每天為了卡粉而頭疼的人在公司吃飯，遇到貓貓同事來搶食。貓同事擠在電腦下邊，太拼了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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看準了人類同事啃過的骨頭，非常想要嘗一嘗。你看貓貓的眼神，眼裏都是骨頭。

擠是擠不過來的，貓咪決定伸爪掏一掏。但人類早有防備，馬上把爪爪打開。伸爪掏的計劃失敗，貓貓繞過電腦，準備到前邊來看有沒有機會。

後來，這位網友還更新了後續。

這隻貓貓不止那一次想偷吃，牠平時也經常想偷吃。自己碗裏的貓糧不吃，總盯着公司同事的飯菜。

你今天吃的什麼肉肉？給我嘗一口！這個殼還有點味道，我掏過來舔舔。嚯，人類同事伸出手，貓貓計劃又一次失敗。

看着貝殼離自己越來越遠......今天又吃肉肉啊，看着就好香！

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真是一隻吃貨貓啊，時時刻刻都想嚐嚐人類的食物。不過啃過的雞鴨骨頭不能給貓吃，容易刺傷貓咪的腸道，要注意哦。

貓：這個披薩好香，可以給我吃一口嗎？看到主人吃飯，這隻貓貓決定做一隻有禮貌的貓貓。

禮貌詢問：「可以給我一口嗎？」不給的話，就上來看看。再走近點看，看清楚一點。貓貓生氣了，哼，不給就算了！

既然你不給，貓貓就決定自己動爪拿來嚐嚐。小爪子摸一摸，喲，你這個披薩還是熱乎的。

一隻靜靜地盯着看的小貓，應該能打動鏟屎官吧？鏟屎官：喜歡嗎？喜歡就拿去！小貓：好嘞，那我就不客氣啦！

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看到主人今天吃魚，狸花貓非常感興趣，也想要嘗一嘗。狸花貓：我聞聞，我聞聞......怎麼肥四？這個氣味不太對勁。yue了，你怎麼把美味的魚做得這麼難吃啊？

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人類的食物大多不太適合貓咪，所以大多數只能給牠們聞一聞，看一看了。不過像下邊這種東西，貓咪可以大吃特吃，隨便吃！兩罐貓草剛拿出來，家裏的貓咪就馬上過來品嚐。

為了吃草，貓都站起來了。

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就羨慕別人家這種主動吃貓草的貓咪，我家就湯圓喜歡吃，肥菲和球球基本不吃貓草。

你家貓咪會主動吃貓草嗎？

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