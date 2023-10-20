網民收養20歲貓奶奶　早有心理準備隨時訣別　結果牠健康又精神

Hello大家，我是喵耳朵。今天要講的故事有愛且溫馨：來自美國的姐妹@Miranda 在一家救助站裏收養了一隻20歲的橘貓奶奶Roxanne。



救助站的人說Roxanne是被原主人遺棄的貓咪，因為年紀太大了，也沒有人願意領養牠。只能一直呆在條件很差的救助站裏，最後，孤獨的回到喵星......►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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然而，命運的齒輪馬上就要開始轉動！小姐姐Miranda非常喜歡貓咪，這天，她來到了救助站，準備領養她人生中第一隻可愛的小貓咪。

志願者帶她看了一圈下來，本以為她會領養一隻小奶貓，結果她卻指着角落裏蜷縮的Roxanne...說自己看上了這隻！

志願者說，「這貓叫Roxanne，已經是隻二十多歲的貓奶奶了，照顧年紀大的貓咪要付出很多時間和精力，而且她很可能都活不久了，你確定要領養牠？」

本以為小姐姐會退縮，去選擇年輕的小貓，但她卻堅定的要領養Roxanne。2022年1月14日，小姐姐把20.5歲的貓奶奶Roxanne接回了家。

儘管小姐姐已經很用心的在照顧Roxanne，但奈何貓咪年紀大了，免疫力跟不上，身體經常出毛病。

生病就看醫生，小姐姐每次發現Roxanne哪裏不對勁，就會趕快帶去看醫生。這也讓Roxanne的身價蹭蹭往上漲了不知道幾個萬!!

多虧了小姐姐的悉心照料，二十多歲的貓奶奶依然活力四射，經常在家裏上躥下跳，看這矯健的身手一點不輸年輕小貓啊。

很多老貓因為年紀大了，關節什麼的退化後都不太喜歡玩了，而Roxanne不一樣，牠對很多玩具，比如逗貓棒，還是很感興趣~

小姐姐說，「Roxanne特別可愛，每次自己吃完薯片，牠都要把自己的頭鑽進薯片袋子玩一會兒~而且，牠還特別粘人，喜歡被人摸頭，像個小馬達一樣在你身邊呼嚕呼嚕，特別治癒。我真是太幸運了，能領養到這麼可愛的貓。」

小姐姐知道自己的Roxanne或許時日無多了，還帶着牠去拍了一套寫真集，希望能定格牠的最後時光。

拍照也乖乖的，沒有鬧騰，嗚嗚嗚，老貓真的性格好好啊。買了漂亮的遮陽帽，貓奶奶也要美美的出街！！

抱着睡覺也拍一張，這大概是小姐姐手機裏最溫柔的一張照片了吧~就這樣十個月過去了，小姐姐很擔心Roxann撐不到10月底，就連萬聖節自己都不敢給牠準備服裝了......

不過！！貓奶奶Roxann真的好厲害，牠還是好好活着，又和小姐姐一起順利度過了2022年11月的萬聖節：「這是Roxanne在這個世界上的第21個萬聖節，也是我們一起度過的第一個萬聖節！」

然後，Roxanne前不久也剛過了自己的22歲生日，小姐姐還給牠辦了個生日派對。準備了一個超大的蛋糕，邀請朋友們也來一起給這隻貓奶奶慶生~

Roxanne生日當天，還邀請了當時給辦理領養的志願者，她還感慨：「這是奇蹟！想不到一隻二十歲的老貓能活得這麼健康！」

小姐姐給她收養Roxanne的故事分享到網上後，很多人網友都來評：「我知道最長壽的貓活了38歲，Roxanne還是小崽崽呢。」

「媽耶！這貓比我還大好幾歲」、「我也收養了一隻19歲老貓，今年牠就23啦」、「希望我的寶貝能活到22歲，就已經很棒了。」

小姐姐Miranda本人也才23歲，她特別珍惜這個跟自己年紀差不多的貓貓。也希望能夠更多人通過Roxanne的故事後，能多多關注和領養老年貓咪。

實際上牠們非常懂事，知道感恩，而且性格會更加溫柔、穩重。

世界上每隻小貓咪都值得珍視和寵愛，希望牠們都有一個願意給自己養老的鏟屎官。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】