女子餵流浪貓卻遇到離譜事　未解凍大魚直接餵？她這樣做網民大讚

hi bro 我是蘑菇！



前幾天，我在網上刷到一個新聞特別好笑：

事情是這樣子的……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 9

陝西一妹子經常投餵小區流浪貓。當天晚上，她像往常一樣下樓餵貓時，發現了一個不得了的東西。

貓貓吃飯的附近有一個黑色的塑料袋，她好奇地打開一看——嚯，一條超大隻的凍魚！

笑死，這換誰看到不得哇塞啊！誰家好人拿這麼大的魚來餵流浪貓，關鍵還是凍魚……有多大呢？

大概就是和消防栓一樣寬，然後有兩個消防栓那麼長，硬邦邦的，能砸死人的那種。

而且眼瞅着就要入冬了，天氣原來越冷，等魚自己解凍越發地難……就算等化了，說不定也腐壞了！

於是，妹子把凍魚提回了家……倒不是她想「獨吞」，而是先給魚稱了個重。你猜怎麼着？它竟然有十多斤重！

然後，就是解凍。足足花了一天的時間，才徹底解凍成功。再把魚剁成幾塊煮熟，刺也不忘仔細擇乾淨。

最後，再拿下樓給小貓咪「分贓」。看着牠們大快朵頤的樣子，妹子也是十分欣慰，總算沒白忙活！

她將這件趣事分享到網上，評論區紛紛調侃那位送凍魚的陌生人：「這人要愛心有愛心，要腦也子有愛心的哈哈哈！」

不過話說回來，這麼有愛心的兩腳獸，還是多多益善哈！

延伸閲讀：大頭貓遭媽媽取笑是智障 飲奶險被溺死外 更將糧碗當成貓砂盤

+ 54

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】