小眼症貓咪做手術眼睛變大了　憑笑容找到新主人　更主動送上香吻

兩年前，Hearthside Cats救助組織聯合其他機構從一位患有囤積症的飼主手下解救了40隻貓貓。



經過分流，小貓們被送往不同的機構，其中貓咪 Shibby留在了Hearthside Cats 。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Shibby被救的時候狀況並不好，眼睛、嘴巴和臉上處處都是傷口，還患有嚴重的胃病。更難的是，牠天生患有小眼症，這是一種眼睛發育不全的疾病。

雖然受過很多傷，但Shibby仍然很親近人類。

來到機構後，醫生一直在幫忙調理牠的身體，也給牠做了雙側眼瞼內翻的手術，解決了Shibby睫毛內卷的痛苦。

別說，手術結束小貓的眼睛果然大了一些，雖然依舊不是什麼大眼貓，但至少不用受罪了。

Shibby是一隻很可愛的貓，牠喜歡和人類貼貼，玩耍，性格也非常穩定，也能和其他貓咪友好相處。

但因為相貌，找到合適的領養人並不是一件容易的事。機構裏的其他小貓來來去去，Shibby卻成了釘子戶，一待就是兩年。

儘管沒人要，但小貓的的笑容卻從未消失。好在深情並沒有被時光辜負，今年，Shibby終於等來了好消息。

一對夫妻對牠一見鍾情，迫不及待地想要領養牠。小貓咪自己也很高興，和新主人見面的那天，立馬送出了自己的香吻。露出了幸福的微笑。

其實，這個世界上像Shibby一樣的小貓還有很多，牠們或許並不完美，但也值得被愛。

只要你願意，就會發現牠們的閃光點，和普通貓咪一樣可愛，值得愛護。

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