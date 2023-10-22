警方接報有流浪貓偷吃　貓咪前後對比照曝光　網民：老闆忍了很久

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄~有時候覺得，小貓的一生真的很有戲劇性！



【小貓因偷吃被逮捕！】

這兩天，被一隻肥貓刷屏了！

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在美國有一隻身世悽慘的流浪貓，骨瘦如柴的牠為了活下去，決定去兩腳獸的餐廳裏混吃混喝。餐廳老闆發現牠的時候並沒有驅趕，尋思小貓怪可憐的，吃點就吃點吧。

結果！萬萬！沒想到！牠在短短一個月內，炫掉了鉅額雞肉，把自己吃成了一隻肥貓。餐廳老闆有點扛不住了，只好趕走牠。

可貓不樂意了，好不容易找到自助食堂，怎麼可能放棄呢？雙方僵持不下，最終，老闆尋求了警方的幫助。

據說被帶走那天，一位警察都架不住，至少得兩個……

瞧給孩子瘦的，至少3分鐘沒吃飯了！

【我的小貓獲獎啦！】

國外總有些奇奇怪怪的獎項，你們聽說過「火腿骨」獎嗎？

emmm…這得從一隻狗說起，牠把自己關進冰箱裏偷吃火腿。當主人發現時，狗子已處於失溫狀況，超大隻的火腿也被吃得只剩下骨頭。

雖然狗子的經歷很離譜，但牠依然獲得了保險賠償。

此後，保險公司為了紀念這件事專門設定了一個獎項——「最荒謬寵物保險獎」，簡稱火腿骨獎（Hambone）。

而今年火腿骨獎的角逐也非常激烈，最終的獲獎者是一隻叫「賈爾斯」的貓。至於獲獎理由麼……

一天，鏟屎官的爸媽來拜訪，當時賈爾斯正在摺疊沙發下睡覺，他們沒注意，就將沙發合了起來，差點將牠壓成貓餅。

賈爾斯因此被夾傷縫了幾針，最重要的是心靈傷害！！！自此，牠對任何摺疊物體都感到恐慌。

難怪能獲獎，那些追球撞到椅子的傻狗怎麼爭得過，不夠抓馬！

【小貓被綁架了！】

馬來西亞曾發生過一起震驚全國的貓綁架案。

網友@JoJo 家的情感撫慰貓咪「Snow（小雪）」在家裏離奇失蹤，為了找到牠，他們四處張貼尋貓啟事。

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沒想到，很快就有人聯繫他們。

對方說小雪在自己手上，甚至發了視頻過來，經比對，的確是小雪本雪。

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對方要求6000令吉（約9300元）贖貓，收到錢就會告訴貓咪的線索，如果不給錢就撕票。

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JoJo嚇壞了，趕緊找來男友幫忙，雙方約定面對面交涉，即一手交錢一手交貓，同時也報了警。

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警方接到報案後態度十分不積極，還說什麼被綁架的是一隻貓就算了吧，大不了給你們買只新貓。

綁架貓貓雖然很離譜，但對於主人來說，放棄牠換一隻新貓也的確很難接受！

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不得已，JoJo又尋求了動保機構的幫助。

馬來西亞動保協會擔心事件會被效仿，希望當局能夠重視。

至此事件全面發酵，警方終於開啟了調查，並追查到綁匪的身份訊息，但由於並未對外公開，所以抓沒抓到，咱也不知道……

唯一可以確定的是，如果按照綁匪身上的案底加上勒索罪，一旦判刑，大概率會被判罪監禁10年、罰款或者鞭刑。

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唉，只能祝福小雪，能夠平安回到主人身邊。

小聲嗶嗶：綁架一隻手無寸鐵的小貓，真的大垃圾（豎中指）圖片

……

果然，每一隻貓咪都是主角。

雖然牠們看似平平無奇，但一生也是很跌宕起伏呢，若是能夠陪伴在主人身邊，安穩地度過餘生……

那麼，對人或者貓來說，都是最大的幸福！