流浪貓闖進家中打自家貓咪　主人想幫手結果也被揍　幸好結局算暖

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄~妹子@百變仟金說：「活這麼大，第一次被流浪貓衝進家裏揍。」



8月底的一天，她睡覺時突然聽到自家貓慘叫……睡眼惺忪的妹子趕緊從牀上蹦起來，衝過去查看卻是傻眼了：一隻陌生的狸花貓以迅雷不及掩耳之勢從窗外衝了進來，對着她和家裏的小黑貓「元寶」就是一頓慘無喵道的毆打。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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期間一人一貓也曾試圖反抗，結果雙雙被KO。輸出結束，流浪貓跳窗瀟灑離去，留下了倍感屈辱的小姐姐以及被打成「傻瓜」的元寶。

就問問離譜嗎？大早上的在家裏被一隻野貓揍醒！

小姐姐越想越氣，越想越丟人，越想越奇怪：她家貓貓也不會開紗窗，那野貓咋進來的啊？

於是她決定調監控，一探究竟。

就這樣，一段古惑喵仔的錄像曝光在眼前：一天，元寶像往常一樣在陽台上看家，突然窗外來了一隻狸花貓，氣勢洶洶的，看起來就很不好惹。

牠的身手十分敏捷，一下就跳到紗窗和欄杆的夾縫中。

慫唧唧的元寶與其對視幾秒，好不容易鼓起勇氣伸出小貓爪揮揮，企圖隔窗趕走牠……

沒想到導致狸花貓沒有站穩，掉下去的時候貓爪恰好勾了一下紗窗，把紗窗給打開了個縫。

元寶有些懵，探頭探腦地想看看牠走了沒有。說時遲那時快，飛天狸一個躍起就衝進窗戶，對着元寶和熟睡的網友暴扣。

看完監控，小姐姐悲從中來：揍自己的是貓又不能報警，只好吃了這個啞巴虧。為了防止狸花貓再次衝進來，她直接把外面的玻璃窗也關上了。

誰成想第二天，狸花貓又來了，不僅隔窗挑釁，還琢磨出了怎麼打開窗戶。小姐姐一想到牠那雙鋒利的小貓爪，就有些害怕：「不能又進來打我們吧」

尋思既然打不過，要不換個思路，賄賂一下？於是，她在窗外準備了很多食物……

沒想到，狸花貓該吃的一口沒少吃，甚至還叫來一隻三花貓一起吃……至於態度嘛，也是一點沒改。

也不知道牠對三花貓交代了什麼，反正三花看到她們也是罵罵咧咧，嘴裏沒一句好話。

吃歸吃，罵歸罵。

元寶這個小弱雞不敢回嘴，每次都躲起來悄咪咪地看着。小姐姐也好不到哪去，默默祈禱通過上供的方式感化這兩隻惡霸小貓。

結果還真有點用，一天兩天的……三花貓就屈服在香噴噴的飯飯下，甚至和元寶一起守護這個家了。為此，她相當得意。

她很喜歡這隻貓，叫牠「小白」，尋思要不直接收編算了。但這貨膽子小比較難抓。「反正來日方長」小姐姐這麼想着就也沒在意，卻不想，意外先來了……

三花貓不見了，小姐姐只找到了牠的屍體，是被人傷害致死的。她很難過，又去查了監控，發現是小區裏的孩子用轉頭把牠砸死了。

甚至牠臨死前還想要回到小陽台，最後缺無力地倒在牆外，留下了一灘暗紅色的血跡。

她害怕再發生同樣的悲劇，決定立刻將狸花貓抓捕收編。安置好元寶，小姐姐打開陽台放置食物，進行誘捕。

但狸花貓太聰明瞭，一有點風吹草動就果斷逃跑，一連試了幾次均已失敗告終，難抓程度直逼獅子貓。

躲起來直接抓失敗；用籠子抓再度失敗。小姐姐就尋思先等牠放鬆警惕，可奇怪的是：狸花貓每次吃飯都會將東西打包帶走一點，有時候是貓條，有時候是碗裏的超大顆凍乾…

後來，她特意在窗台打開貓條放在窗台，方便牠帶回去吃。可牠究竟是打包自己吃，還是帶給別的貓貓吃呢？

為了找到答案，小姐姐決定跟蹤狸花貓。一路尾隨，她來到了小白死去的地方。在那灘暗紅色的血跡邊上靜靜地躺着狸花貓打包走的貓條。而牠自己就蹲在不遠處偷偷地看，彷彿在等牠的朋友回來一起分享美食。

看到這，小姐姐眼淚都下來了，突然就想起了《小王子》中的一句話：「花是嬌弱的，是天真的，牠們想盡量保護自己，以為有刺就會顯得很厲害…」

兇巴巴的狸花貓，看似打遍天下無敵手，其實卻是一隻內心柔軟，很重情重義的小貓咪。她還是想努力抓住牠，想讓三花貓的貓老大有一個家——

一個不缺少食物，也沒有壞人的家。不知道是哪一天，希望能快點來到。

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