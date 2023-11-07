貓咪吃飯要一粒一粒餵　還被網民嘲諷　知道真相後我笑不出

前段時間，和朋友聊天，她給我發了個表情包。哇，瞬間擊中我的心巴啊，還有這種可可愛愛的技能——自己乖乖張嘴吃飯！



直到後來，我在ins刷到了這隻貓，才知道牠這呆萌技能的背後竟是不幸的腦疾！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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並不是因為牠有福氣，鏟屎官願意餵牠，牠才有這樣的技能。Poong生病後，不僅身體癱瘓不能動，眼睛也看不見東西了，也沒辦法自主進食，吃東西全靠鏟屎官。

具體，鏟屎官也有在置頂的視頻中有詳細説：Poong已經是一隻9歲的奶牛貓了。沒生病之前Poong姐非常健康，就是家裏厲害的不要不要的大姐大，實力碾壓家裏另一隻小貓。

然而，不幸的是，在Poong快兩歲時生病了，鏟屎官帶着牠去看了很多醫生，都找不到具體原因。懷疑是一種腦疾，需要做核磁共振具體檢查。但做核磁共振需要全麻，麻醉就有風險的，可能會引發抽搐、甚至死亡等。

鏟屎官擔心貓咪會無法承受全身麻醉直接回了喵星，如果真是這樣，還不如就維持現狀，讓貓咪好好或者，不然自己會自責！醫生也説，Poong這個病比較特殊，雖然會導致牠行為怪異，但貓咪是感受不到疼痛的。

所以，經過慎重考慮，鏟屎官決定帶Poong姐回家好好養着，盡力給牠最好的生活：我可能在遙遠的未來會後悔如今的決定，但我覺得這是我過去和現在最好的選擇過去、現在和未來，我會一直盡我所能對待我的小貓。

對於鏟屎官的決定，也有不少網友不以為然，覺得鏟屎官應該給Poong姐治。

然而對鏟屎官來説，沒有十足的把握，但凡有可能讓她失去Poong的風險，她覺得都不如讓Poong姐好好活在當下。

這麼多年過去了，Poong姐被鏟屎官一家照顧得特別好，每天給牠按摩四肢。

給Poong姐喂東西吃，牠也會乖乖張嘴吃掉凍幹。Poong姐胃口還挺好，還能炫掉一整根小魚乾。

吃了小魚乾有點幹，再喝點肉湯，補補水。拉粑粑了，也會給小pp擦得乾乾淨淨，太細緻入微了吧，就跟照顧小baby一樣的，感動哭！！

每天堅持梳毛，促進血液循環。

每天給Poong姐做訓練，多活動一下四肢，不然長期癱着不動，四肢的肌肉很容易萎縮。

就這樣，poong姐健健康康活到了9歲！體檢也沒什麼大問題！

或許鏟屎官為了知道總有一天poong姐會離開自己，還會給牠穿上漂亮的小裙子拍照留念。

記錄poong姐可可愛愛的日常生活，完美詮釋了什麼是活在當下，不念過往，不畏將來，不負餘生......

仔細想想，貓咪的一生也只有二十幾年，甚至更短，牠們是我們生命中的過客，而我們卻是牠們的一輩子。

所以啊，請各位鏟屎官好好珍惜有貓咪能陪伴的時間吧！！！點個轉發+在看！希望有朝一日，我們都能生活在有貓有愛的世界裏。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】