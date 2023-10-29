貓咪憑呼嚕聲破世界紀錄　貓奴表示早已習慣這聲音：牠滿足又快樂

hi bro 我是蘑菇！咱就是說，現在小貓是不是都身懷「絕技」？



英國有一隻叫Smokey的小貓，因打呼嚕分貝高達67.68，在2011年被健力士世界紀錄（金氏世界紀錄、吉尼斯世界紀錄，Guinness World Records）評選為「貓咪呼嚕聲之王」……

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遺憾的是，Smokey的主人還沒來得及嘚瑟，該記錄就被另外一隻小貓Merlin刷新了。

牠同樣來自英國，以 67.8分貝的好成績打破了Smokey的紀錄。區區的0.12點分貝，世界上就會多一隻傷心的小貓哈哈哈！

直到前幾天，美國霍士新聞網稱，來自英國劍橋亨廷頓的14歲混血貓Bella成了該項世界紀錄的擁有者。

牠打呼嚕的分貝為54.49，相當於茶壺沸騰時的音量，或者一台標準洗衣機運轉時的音量……

牠的呼嚕聲是由音響工程師錄製，再由健力氏世界紀錄的官方審查員Dave Wilson負責證實。

那有人就要問了：為什麼Bella的呼嚕聲比前面兩隻小貓的分貝值都要小啊？因為隨着時間流逝，Smokey和Merlin都已經回到喵星了。

因此，Bella被授予「世界上發出最響亮呼嚕聲的在世寵物貓」的稱號。

牠的主人在接受採訪時表示：「已經習慣了整天都能聽到牠的呼嚕聲，很高興看到Bella打破世界紀錄，但獲得這個獎項對我們全家人來說並不意外。我的朋友都知道Bella的呼嚕聲很大，牠在開心時聲音尤其大。這是一種情感滿足的表現，代表牠很快樂，真是棒極了。」

如果，貓咪呼嚕聲都可以申請健力士紀錄？那……貓放屁呢？

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