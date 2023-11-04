流浪貓搖身一變 躋身成新同事 會受萬千寵愛還是每天刻苦搬磚？
撰文：波奇網
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這次給大家介紹下我們的樓長。
新同事【豬豬俠】。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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天真無邪的大眼睛（眼睛瞪得像銅鈴），萌化人心的外表。
豬豬俠一出現瞬間虜獲所有波奇小夥伴的心，尤其是小姐姐們！都想把牠抱在懷裏狠狠地rua一番。
大家看見這麼可愛的哈基米，都覺得牠是在鏟屎官細心呵護下長大的寶貝蛋，其實牠之前是這樣的。
故事的開端總是雷同的，小編那天跟往常一樣在投餵流浪貓，突然從草叢裏面衝出來一隻大貓搶奪小流浪的早餐。
毛髮粗糙，全身髒兮兮的。粗壯的外表下卻是瘦骨嶙峋，摸上去脊椎骨根根分明。
看着是隻英短藍白，小編猜測牠可能是家養貓咪走丟的（心裏希望牠是發情跑出來的，而不是被人拋棄的）。
寵物貓流浪的存活率較低，野外生存能力較差。餵食了幾次之後，小編決定先捉住這隻貓咪帶牠去體檢。
萬幸的是體檢結果沒什麼大問題，只是有些炎症和較嚴重的耳蟎跟皮膚病。
小編決定給牠來了個體檢絕育套餐，收編到波奇做樓長。由於身體瘦弱，造成牠頭大比例不協調，大家給牠取名【豬豬俠】。
故事的結局是美好的，豬豬俠現在每天除了吃飯睡覺，就是替BOSS巡樓。緊盯同事們有沒有認真工作。
都讓開讓開，本樓長要巡樓了！
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