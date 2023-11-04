家中的貓咪離世後　老人身體逐漸變差　醫生這建議令她重拾健康

再養一隻貓咪，能不能讓她舒適地度過自己的晚年呢？



今天我們來看一個離不開貓咪的故事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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67歲的羅賓阿姨是一位在重症監護室裏熬過了三次的患者，因為長時間的治療，金醫生早和她成為了朋友。

近日，因為羅賓阿姨狀態又開始不好，身體也在變差。金醫生詢問得知，原來是她家裏的貓咪最近去世了。

那是她收養的一隻短毛貓，貓咪去世，她哭了好幾個星期，身體也就更糟糕了。對於愛貓的羅賓來説，似乎碰到棉花都會受傷，貓咪去世，可以説是非常大的打擊了。

瞭解了這些，醫生診斷後，還給她額外開出的藥方是「養一隻貓」。可能就是應了那一句：對於羅賓來説，一個很好的治療方式就是貓的陪伴。

金醫生也説自己是看到過某項研究表明，寵物可以改善人的心理狀況，也能幫助老年人應對孤獨感。

上天可能總是眷顧一些人，在羅賓阿姨離開醫院後不久，就有了收穫。她在一個買菜攤上，遇見了一窩奶牛貓咪，其中一隻奶牛貓失去了左前爪。

不過對羅賓來説，牠依然是很健康的，行動自如，和大多數毛孩子一樣，活潑自由。

最終，你猜到了，羅賓花一美分，把貓咪給領養了。

因為建議是出自金醫生，她就把金醫生（Earl）的名字改為女名Earlene，賦予了這隻小貓咪。

也算是在回應金醫生的好意，以及表達倆人的友誼。

現在，據消息稱，羅賓和貓咪相處得十分融洽，倆人也玩得很開心，羅賓自己的身體狀況也好了不少。女主人也説，養一隻小貓就是緩解悲傷的最佳良方。

不得不説，這真是一個温馨的故事，也希望羅賓能一直健健康康，病魔不再來。

Part 2

實際上，貓咪給人的治癒例子太多了，對於一些患者或老年人而言，這真的是天大的饋贈。

之前就有報道，一位天才少女三歲能自己創作畫，7歲左右就有了自己的作品集和網站。而背後的成長，其實是多虧了一隻狸花貓。

這個小女孩在2歲時，就患上了嚴重的自閉症，多次治療也沒有效果。但狸花貓的出現，她開始變得温和平靜，見到貓咪會很開心，甚至慢慢願意和人溝通，開始表達自己。

最終如開始所言，她還表現出了極高的繪畫天賦。

從這個角度來看，小貓咪擁有的能量真是無窮的，因為貓咪，我們看到了——陪伴成了最好的治療方式。

説到這裏，喵耳朵不由自主就想起了住在老家的外婆。

想起了住在老家的外婆（貓來了提供）

外婆是個很心善的人，自從外公去世後，她自己堅持一個人住，不和子女住在一起。

農村的流浪貓也多，外婆對待上門的流浪貓，很有耐心，會給他們吃的喝的，讓牠們進家裏。

甚至會給牠們大家一個窩，久而久之，家門口常有十幾只貓咪在附近待着。我經常看到外婆自己一個人做一大鍋的飯，自己吃得少，其餘的都是餵了這些貓咪。

她也不愛出門，一旦不得已要出門，也總是會擔心，她不在家，那些貓誰餵啊。我時常在想，這些貓咪的陪伴對於外婆而言，是對抗時間最好的方式。她們是最好的朋友呢。

養貓人有一句話：每個人都有一隻貓，你的只是還沒找到你而已。

我現在開始越發感受到這句話的魔力，你們的故事呢，來分享一下吧！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】