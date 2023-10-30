貓咪跳上神枱召來噩運？爸罹癌、懷孕流產！全家怪罪更要將牠送走

喵星人天生愛乾淨，個性神秘、高冷，偶爾也很調皮，讓不少貓奴甘願天天幫忙鏟屎，而飼養貓迷的好處，除了互相陪伴之外，國外還有科學研究指出，和貓咪感情越好，甚至能減少心臟、中風等風險。不過，日前卻有一名人妻被家人怪罪，因寵物貓喜歡跳到神明桌，才會導致一連串不幸的事發生，堅持要她送養，令她心碎不已。



一名人妻透過爆怨公社發文，提到3年前開始飼養3隻寵物貓，直到去年懷孕之後回娘家住，貓咪不知何時開始習慣跑到神明廳、跳到桌上，家人認為是對神明的不敬，要求把貓咪全部送養，也擔心貓咪影響寶寶的健康。最誇張的是，人妻家中後來開始出事，包括發現爸爸罹患下咽癌第4期、叔叔得肺腺癌以及懷上二胎卻是「無腦寶寶」，家人更堅持要送走貓咪的念頭。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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人妻接著指出，家人決定淨化家中神明，再次告訴她務必找到合適的人接手養貓咪，她卻非常捨不得，另一方面更不希望破壞與家人的感情，至於婆家也不贊同她繼續養貓。人妻最後細數一路以來曾養過的寵物，如3隻寵物鼠、2隻兔子、 1隻狗以及2隻陸龜，唯獨養3隻貓時家人意見最多。

人妻最後提問，「大家都怎麼看待貓上神明桌的呢？」貼文一出，大部分網友都替寵物貓打抱不平，「如果親戚覺得貓那麼靈，不如改拜貓，把他供養好說不定就沒病了」、「神明是慈悲的，對待動物是寬容的心」、「到底關貓咪什麼事，養了就是一輩子的事」、「覺得生病就是看醫生不要有什麼太多牽扯」、「我家的貓常常上神桌欸，也沒看我家誰怎麼樣」。

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