13歲老貓失蹤　以為牠去了喵星哭著辦葬禮　最終喵：在慶祝嗎？

hi bro 我是蘑菇！前幾天我在網上刷到一個「靈異」故事：一隻去世的小貓突然出現在自己的葬禮上……是不是很可怕哈哈！



某天，國外一對夫妻下班回家，卻發現家裏13歲的老貓「Kitty」不見了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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以為小貓躲在哪裏睡覺，他們就叫牠的名字。按道理講，Kitty聽到有人回來早該過來撒嬌貼貼了才對……可今天一點動靜都沒有。

就這樣找了一個小時。倆人不僅在家裏進行了地毯式搜索，還不停地用手機播放開罐頭的聲音，企圖吸引牠出來……

直到凌晨三點，夫妻倆才決定暫時休息。然而找不到kitty，他們根本睡不踏實，斷斷續續睡了兩個小時就決定起來繼續找，順表找鄰居借了一個熱成像儀。

他們將搜索範圍擴大到家附近一公里，可找了一天，依然杳無音訊。「小貓能去哪裏呢？」

看着孩子們失望的眼神，夫妻倆解釋說：「Kittty13歲的年紀有些大了，這次病得很嚴重，可能不會回來。」

原本只是善意的謊言，但他倆越想越覺得合理。也許Kitty離開就是找個僻靜的地方靜靜等待死亡，所以才一直找不到……越想越上頭，一家人忍不住抱頭痛哭。

他們甚至決定給Kitty舉辦一場葬禮。

於是他們把家裏佈置了一番，也準備了Kitty的照片和牠最愛吃的食物。正當他們沉浸在悲傷的情緒中無法自拔，突然聽到了「哇嗚~」的一聲貓叫。

葬禮被迫中斷，夫妻倆順着聲音的來源，找到了車庫。誰知他剛打開車庫門，Kitty就一個箭步衝了出來……

夫妻倆一臉懵逼，甚至來不及擦乾眼角的淚痕。要不怎麼說還是小朋友的世界比較單純，人類幼崽立馬跳到椅子歡呼：「是奇蹟呀！Kitty復活了！」

當事貓並不在意發生了什麼，牠看到自己愛吃的食物就跑過去低頭猛炫。如果牠知道那是自己的葬禮，求問孩子的心理陰影……

其實，類似的烏龍並不少見。

@果子果子：

之前老家有隻老貓。一天早上起來叫不醒，身上也沒什麼溫度，家人都以為牠死了，就準備在後院挖個坑給牠埋了。

挖着挖着，貓醒了站在坑旁邊好奇地往裏看，那場面又嚇人又好笑！

（綠洲 @果子果子）

@橘子是個秤砣：

有一次下大雨，貓不見了。我姑打着傘去外面找牠，村裏黑燈瞎火的也沒有燈，她走着走着感覺踩到了什麼軟軟呼呼的東西，尋思即便是泥土也不至於這麼鬆軟。

她低頭一看，是一隻死去的動物屍體，但身上髒兮兮的看不清。我姑就回家坐在沙發上哭：「花花死了（貓的名字），我還踩了牠。」

話音剛落，花花就從櫃子上跳下來給了我姑一巴掌，罵罵咧咧：你特麼才死了呢！

@我的貓叫傑瑞：

我家「傑瑞」有一次也特別嚇人。一進家門就看到牠躺在插線板上，身體僵直，怎麼扒拉都不醒貓事……我以為牠電死了，哭着給男朋友打電話問：貓死了怎麼辦啊？

他讓我聯繫了附近的寵物殯葬師。人家進門的時候自動餵食器突然響了，貓一個彈跳衝過去開始炫飯，殯葬師問我去世的是不是另一隻貓…

媽耶，現在的小貓都學會詐死了嗎？

幸好都是烏龍，畢竟對我們來說，小貓健康才是最重要的，就是這驚嚇程度……要不買點速效救心丸備着？

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