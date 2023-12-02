讓貓咪在馬桶上上廁所真的好嗎？雖然帶來方便但要留心這些問題

為了不讓貓咪在家中四處排泄，我們通常都會訓練貓咪在固定位置上廁所，搭一個貓廁所，或是在家中的馬桶上上廁所，在經過了漫長的訓練，我們滿足的看着貓咪熟練的在馬桶上自己上廁所，家中再也沒有隨地的尿液糞便時，我們有沒有想過，這樣做真的好嗎？



其實，很多貓咪會模仿人類站到馬桶上廁所，甚至有些飼主會刻意訓練，市面上更有販售相關的訓練工具。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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那麼訓練貓咪在馬桶上上廁所有什麼好處呢？第一當然是家中的清潔，主人不想看到家中被貓咪的屎尿弄得臭氣熏天，其次，如果你懶得買專門的貓砂盆，覺得麻煩，或是覺得貴，那麼直接在馬桶上指導貓咪上廁所是一個很好的選擇。

當然，你也可以自製貓廁所，如果對自己的對手能力沒有自信或是找不到方法，那麼用馬桶也是一個選擇。最後，當然是能夠顯示你有良好的指導能力，可以在別人面前炫耀，你看，我家的貓咪都會自己上人的馬桶了。

不過，其實這並非值得鼓勵的行為，當貓咪捨棄砂盆、由馬桶取代的那一天，等於帶來潛在的危機。尿液是一個我們觀察貓咪疾病的方法，我們可以從顏色，尿量方面去觀察。然而不僅是觀察尿量的問題；而是當牠只認馬桶、不認砂盆，萬一老了、關節退化跳不上去了，或是當住院、外宿時，都會帶來很大問題。

所以不贊成讓貓用馬桶上廁所的最重要原因，是因為不論馬桶或洗臉枱，位置都比較高，貓咪必須跳上去才能使用，但萬一有天貓咪老化了、腳和關節退化了，可能就無法像從前一樣輕易辦到，這就會給貓咪帶來很多麻煩，輕微則在家亂大小便，嚴重則可能造成憋尿甚至其他致命性的危害。

年紀比較大的貓咪（６歲以後）和人是一樣的，年齡越大越不靈活，適應力越差，越難訓練。而且從小訓練好能夠使用馬桶的貓咪，到老了的時候，你發現他的平衡能力，彈跳能力明顯減弱後，要體貼他，讓他重新使用貓砂盆（同理，如果貓咪生病體弱，也請體貼他）。

再者，萬一有不得已的情況必須住院、外宿，又不可能把馬桶搬過去。如果貓已經長期不會用貓砂，也不是一時半刻就能改變的習慣，將會給貓帶來很多麻煩。

並且，貓咪用馬桶的訓練也不是一個容易的過程，如果你是一個不能看貓咪受一點委屈的貓爸貓媽。因為訓練的過程中有可能需要勉強貓咪去接受他不喜歡的事物，其實整個訓練的過程，就是在慢慢訓練貓去接受他可能一下子接受不了的事情－－使用馬桶，只不過儘量控制這份勉強在貓咪可以接受的範圍內。

年齡大的貓咪，訓練牠用馬桶，可能會對貓咪造成太大的心理壓力。因生病或受傷影響了行動和平衡能力的貓咪。他沒法在馬桶座墊上平衡，訓練也會很難，所以，有時候，能給貓咪用貓砂盆還是儘量使用貓砂盆吧。

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