如何阻止貓咪搞破壞？小水槍可能替你解決問題　但記得要用得恰當

對於飼養貓咪的主人來說，每位家長都要預防貓咪在家中搞破壞。特別貓咪發情的事情主人要更為注意，及時制止貓咪的破壞行為，並採取一定的措施，以防貓咪再次破壞。



那麼對於沒有經驗的家長來說，怎麼才能阻止貓咪的破壞行為呢？

貓咪家中搞破壞如何阻止

對於飼養貓咪的主人來說，每位家長都要預防貓咪在家中搞破壞。特別貓咪發情的事情主人要更為注意，及時制止貓咪的破壞行為，並採取一定的措施，以防貓咪再次破壞，那麼對於沒有經驗的家長來說，怎麼才能阻止貓咪的破壞行為呢？

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1. 對寵物貓來說，跳高、磨爪子、啃咬植物等，都是非常正常，也是非常平常的行為。但是對於和貓咪相處在一起的人類來說，這一切的行為都是非常具有破壞性的行為。牠破壞了家庭中正常的生活秩序，將家庭中弄得髒亂不堪。為了保證家庭生活的正常，這些貓咪的破壞性行為也應該得到阻止。

2. 以磨爪子為例，磨爪子除了可磨去老舊的指甲外，其爪痕也是一種視覺標記，讓同類或其他動物了解這是牠的領域地盤。因此畜主應當提供一塊貓抓板，穩當的豎立在地板，或以45度角橫靠在牆壁上。

3. 除此之外，至少每兩周要為貓咪修剪指甲。如果貓咪習慣了在沙發、紙箱 木材、藤椅或皮而面的物品上磨爪子，您可以準備一個裝有乾淨清水的噴槍。每當貓咪要在貓抓板以外的傢俱磨爪子時，就用水槍噴灑牠。幾次之後，聰明的貓咪便了解在傢俱上磨爪子會受到可怕的處罰，轉為在貓抓板上磨爪子。同樣的，也可用水槍訓練貓咪不要去做其他的不當行為。

4. 有的貓咪喜歡攀鍋台、上食品櫥櫃；有的貓在發情時喜歡到處便溺，這讓主人很煩惱。解決這個問題的辦法：準備一支威力較強的水槍，在離貓貓幾米遠的地方注意觀察其行為，不要讓貓發現你在監視牠，讓貓貓在毫無心理壓力地剛攀上鍋台或櫥櫃時，以及其正在做隨地便溺的準備動作時，突然向其射水，最好能射中其頭部。貓被射中後會嚇得倉皇逃走，兩到三次後，當你把貓跑到其遭到射水的地方時，牠會用力掙脱逃避，你的後顧之憂就徹底解決了。

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