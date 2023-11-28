萌寵趣聞｜貓咪種種令人難以理解行為　一個紙箱永遠比昂貴貓窩香

貓，一種神奇的生物，時而粘人，時而高冷，真讓人琢磨不透。有時候還有一些迷惑行為，更是讓人費解。



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No.1：就喜歡偷看主人上廁所

你一上廁所貓就跟着，一方面是因為這樣做是出於好奇心，想知道你關着門都在偷摸做什麼。另一方面。當你關着門和牠分開時，貓咪可能會感覺到不安全，所以總想要跟着你。

No.2：突然盯着某處看

是否常發現貓咪會目光盯着某處一直看，但你卻什麼都看不見。那是因為貓對動態物體捕捉比人敏鋭，所以牠們看到的都是一些飛來飛去的小蟲子。

No.3：睡紙箱永遠比窩香

你家是否也是窩有千千萬，但主子永遠只愛破紙箱？主要是因為紙箱子空間較小，對於牠們來説會有比較有安全感一些，絕對不是不喜歡你買的款式，或是嫌棄它便宜哦～

No.4：吸鞋吸上癮

貓咪喜歡主人的鞋是因為那上面有主人的味道，有很多時候貓咪喜歡蜷縮在主人的鞋子裏面，還會在鞋子上磨蹭，有牠熟悉的氣味讓牠覺得很安心。

No.5：半夜跑酷蹦迪能手

相信你一定看過家裏的貓每個房間瘋狂亂竄，或是半夜瘋狂蹦迪，嗨的不行的情況。這不光是因為，牠們白天睡的夠久，主要是因為貓咪屬於夜間行動的生物，DNA裏刻着習慣就是晚上活躍，淺眠的鏟屎官還是建議分房睡吧～

No.6：就只愛喝你喝過的水

買了高級自動飲水機，牠不喝，偏偏盯着你的杯子看，好像只有你喝過的水，貓咪才能確保沒毒～這並不是謹慎心作祟，而是好奇心驅使，看到鏟屎官的杯子，就是會忍不住的也想嘗試一下杯中水的滋味。

No.7：身體直立並伸長

貓咪彷彿突然有了人類靈魂，筆直的「站立」起來。但其實就是想要看八卦、湊熱鬧啦，讓自己更好地看清周圍的環境。或是突然被嚇到，通過站立讓自己變「強大」一些。但從我們兩腳獸的角度看，真的可愛又好笑～

你家貓咪中了哪些呢？或是你家主子又有哪些可愛行為呢？

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