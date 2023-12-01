貓咪天生不喜歡社交？科學家揭露近300種不同表情顛覆你傳統印象

撰文：明日科學
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你知道嗎？貓咪可以通過將他們的耳朵和鬚根移向其他貓咪來表示友好，而當他們感到敵意時，他們則會將它們朝向反方向移動。與此同時，有時你可能會看到你的狗狗露出一個像人類微笑的表情，但這真的是微笑嗎？

近期在《行為過程》雜誌上發表的研究顯示，貓咪有多達276種不同的面部表情，用於傳達敵意、友善或其他情緒。令人驚訝的是，這些表情可能是與人類相處的1萬年歷史中所演化出來的。不過，許多人仍誤以為貓咪主要是非社交的動物，但研究結果揭示，牠們的社交能力比我們想象的要豐富得多。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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報告中指出，研究人員成功辨識了126種友善的表情，例如平靜的閉眼、耳朵向前和鬍鬚朝前。相對的，當貓生氣時，牠會展示出102種不友善的面部表情，例如瞳孔縮小或是壓低耳朵。而更有趣的是，有48種面部表情讓研究人員也覺得難以解讀，這些表情充滿了複雜的情感，包括分開嘴唇、下垂下顎、瞳孔的放大或縮小以及舔鼻子等動作。

弗洛基維奇博士，該研究的資深作者，解釋道：「儘管許多人覺得貓咪看起來不太友善，但事實上，貓咪的大多數時間其實都在發出友善的訊息。顯然，貓咪的情感世界遠比我們所認識的要豐富得多。」

同時，加拿大生物學家梅森提到，這項研究未來可能會被應用於開發新的手機應用程式App，這樣的程式將能幫助寵物主人更好地解讀自家貓咪的面部表情，進而加深人與貓之間的情感連接。

所以，下次當你的貓咪朝你露出一個深不可測的表情時，也許你可以嘗試深入了解，牠到底想要表達什麼，或許，這正是牠與你建立更深情感連結的方式呢！這項研究刊登在最新一期的《行為過程》。

參考論文：
1. Feline Faces: Unraveling the Social Function of Domestic Cat Facial Signals.Behavioural Processes.

2. Cats have nearly 300 facialexpressions.Science

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【本文獲「明日科學」授權轉載。】

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