半夜突然摸到滑滑東西被嚇到彈起　原來是貓主子送大禮：驚喜太大

網路上不時會有網友分享自己收到「貓的報恩」，一轉頭便發現貓咪叼來老鼠、小鳥放在自己身旁，讓人是相當崩潰。微博上就有飼主分享貓咪半夜叼來蟾蜍放在自己枕頭邊，把他嚇得差點魂都飛了。



畫面中只見男主人睡到一半似乎是想摸摸在他旁邊的貓咪，然而一伸手覺得觸感不太對勁，睜開眼一看才發現枕邊竟然有隻活生生、比手掌還大的蟾蜍，只見蟾蜍被摸到後還往旁邊跳了一下，男主人更是瞬間被嚇醒從床上彈了起來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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影片一開始可以看到貓咪悠閒坐在床邊看著牠叼來的蟾蜍，彷彿是在期待男主人起床後收到禮物會很開心，沒想到主人的反應也讓貓咪跟著嚇一大跳。這一幕也讓網友紛紛留言：「：給爸爸一個驚喜」、「我真的謝...」、「這驚喜不要也罷」笑說就算貓咪是出自好意，但這樣的床邊禮物真的讓人很難收下。

貓咪在旁邊靜靜地看著叼來放在主人枕邊的大蟾蜍，卻沒想到主人的反應把自己也給嚇了一跳。圖/翻攝自微博

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