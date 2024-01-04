日本地震｜虎斑貓大姊從容折手不動　還滿臉鄙視：蠢奴才在慌什麼

日本石川縣1日下午3時10分發生規模7.6強震，震源深度僅16公里，造成至少30人死亡、百餘人受傷。不少家裡有毛小孩的飼主都拍下自家寵物遇到大地震的反應，一名網友家裡養了5隻貓，地震來襲當下所有貓咪都瘋狂逃竄避難，只有大姊毫無反應淡定坐在沙發上，一臉鄙視看著逃難眾人，鎮定自若的模樣讓飼主都看傻。



Youtube頻道「猫ッチョファミリー」上傳了一段1日當天發生規模7.6強震時家裡的狀況，家中5隻貓咪遇到地震來臨當下都嚇得急忙逃竄，卻只有身為大姊的9歲虎斑貓「幸運(Lucky)」與眾不同，牠完全沒想要逃難的意思，反而居高臨下坐在沙發上一動也不動，看著其他弟妹跟鏟屎官們瘋狂逃竄躲避，眼神一臉不屑盯著眾人就像是在看笑話一般。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Lucky的飼主表示，當時屋內所有人跟貓咪都嚇壞了，紛紛找到安全的地方躲避，只有Lucky臨危不亂，還一臉鄙視的看著逃竄的大家，但因為後續餘震不斷，雖然所住的地方距離震央有一段距離，但她在拍攝過程中也因站不穩讓攝影機掉到地上，好在貓貓們都平安無事。

影片發布不到1天便吸引超過11萬人觀看，網友留言表示「第一次見到不怕地震的貓咪」、「大姊真的很有大將風範，泰然自若的樣子」、「大姊應該是很鄙視其他的人類跟弟妹，想說地震來逃幹嘛啊」、「好在貓貓跟人都沒事，新年第一天就遇到地震好可怕」。

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