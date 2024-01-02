養了隻緬因貓「醜小鴨」　頭大還鬥雞眼　直到有天牠突然變了

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄~眾所周知：養奶貓就像開盲盒一樣，畢竟貓大十八變，變美皆大歡喜，變醜的話就……



「變醜？我的貓才不可能變醜呢(╯‵□′)╯︵┻━┻」！

網民@anistory 養了一隻叫「米拉西斯」的小貓咪，那個變化可得用這個圖片來形容。小時候的米拉西斯，雖然可愛，但小豆豆眼就讓人心情忐忑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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緬因麼，屬於一種大型貓。有的體重能達到20多斤，長長的毛髮像獅子一樣蓬鬆又霸氣，被稱為「溫柔的巨人」。

講道理，就衝緬因貓的基因，應該很少有難看的。但……凡事總有例外，譬如米拉西斯……

小時候的牠，肉嘟嘟的帶着嬰兒肥還怪可愛。可隨着時間的推移，米拉西斯的體型和體重都朝着不可估量的方向發展，進入了難以描述的尷尬期。

妹子都忍不住多次吐槽：「胖胖的像頭小豬，眼睛看起來更小了，像極了某位李姓男歌手，重點是牠牠牠……竟然有點鬥雞眼！」

李姓男歌手：「謝謝，有被內涵到。」

她也曾不死心地捧着米拉西斯的小臉端詳了許久，很快又發現了新問題：「牠的腦袋好大，我都不知道怎麼才能給牠拍一張美照……」

巨頭上鏡難，誰懂！

米拉西斯的長相經常被妹子的朋友家人拿來「嘲笑」，孩子也不知道是不是聽懂了，怪委屈的。

但有道是：「三十年河東，三十年河西，醜小鴨也是會變成白天鵝滴！」

隨着時間的增長，米拉西斯的眼睛雖然沒有變大，但毛髮卻開始變得蓬鬆。直到牠5個月大時，突然從「醜小貓」逆襲，變成了大帥貓。

尤其是這一對完全立起來的大耳朵，像小狐狸一樣，實在是好看。

「顏值即正義」的妹子再也不敢對牠嘰嘰歪歪，每次看着米拉西斯的時候都星星眼：「米拉西斯很像自己第一隻已經離開了的緬因貓，彷彿是上蒼賜給我的禮物。」

米拉西斯：「呸，你之前咋說我的？！」

完全爆毛的米拉西斯更是優雅與霸氣並存。而且在牠生人勿近的高冷外表下，其實性格有着極大的反差萌，溫柔且愛撒嬌~

表面笑呵呵，內心麻麻批：「我看誰還說我醜！」

都說了：小時候醜的孩子，長大會變好看！

網友@mini 之前在街頭撿到一隻小貓，眼睛小還無神，更重要的是毛髮都沒得幾根。

雖然長得不好看，但想着小傢伙流浪的話可能很難生存，網友依然給牠撿回了家，取名「醜醜」。

emmm，傷害性不大，侮辱性極強。沒想到，不過3個月的時間，醜醜就發生了鉅變。

小眼→大眼，稀疏的白色毛髮也呈現出了特別的花紋……直接變成大帥哥，讓網友直呼撿到寶。

醜醜：「以後請叫我美美，謝謝！」

所以：「如果剛出生的小孩醜，不要丟，再養養看呢？」

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