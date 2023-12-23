帶著三花貓女出門散步　卻遭流浪貓尾隨緊跟　網民：牠看上你閨女

時常有人説，三花貓是貓屆劉亦菲，你問我多喜歡三花，你看看劉亦菲就知道了。



這不，10月30日，廣東一小哥哥出門，帶着三花貓溜達，結果就被盯上了。看樣子這隻三花還是個社牛，是被男子放在肩膀處帶出來的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

本來跟着男子正在美美的欣賞風景，可男子一回頭，發現一隻流浪貓緊緊地跟着自己。

男子在台階轉來轉去，想要擺脱，可是流浪貓窮追不捨，嚇得男子趕緊把自己的三花抱在懷裏。

這隻流浪貓還在不停地叫，似乎在説：不要走，不要走，請把你的女兒嫁給我吧！這難道就是傳説中的一見鍾情，一眼萬年嗎?這就是傳説中的原始衝動嗎？

有些網友立馬就評論：你小子這是做夢呢，人家可是貓中的大美女啊！不過細心的網友發現，這隻流浪貓也異於常喵，長得真不賴。

身上看起來有虎斑狀，更準確點其實是有豹紋的基因，帥得很呢！所以更多的網友都是在當媒人：俊男靚女，門當户對，趕緊在一起吧！

也有的説：豹紋長得這麼俊，趕緊去做上門女婿吧！

三色貓都是大美女

不過説起三花貓，很多真的是越長越漂亮，據説99%的三花貓確實都是公主，和大美女就是有緣。

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這不有一妹子之前在路邊撿到幾隻被遺棄的貓咪，帶回家養護中，只有兩隻存活了下來。

伴隨着兩隻貓咪的長大，妹子也開始為貓咪找領養，而其中一隻三花貓的消息一經發布，立馬火熱了起來。

據説有上千人爭着領養，直接把妹子整不會了，她沒想到大美女是這樣的受歡迎。

最後妹子精挑細選，給牠選了一個大户人家。不得不説，這三花大美女走到哪都是受歡迎的。

其實喵耳朵發現牠最近好像一直挺火的，咱來看幾個有有意思的。

先來個「舔狗」的故事。浙江的一個小姐姐網友，不小心把自己家的藍胖子弄丟了，第二天也沒找到。

可是第二天在家門口遇見了一隻三花貓，妹子也沒多想就給三花提供了食物。

想到流浪貓可以幫助找貓，妹子就順帶把藍胖子的照片給三花看了看，自己一邊也在找附近監控，尋找愛貓。

可妹子沒想到的是，某天半夜十一點多，那隻三花貓和一隻狸花貓，竟然帶着妹子的藍胖子（灰子）回來了。

藍胖子和狸花對三花貓那是一臉的崇拜啊。然後有人就説：找貓就得靠三花，畢竟牠的舔狗最多，哈哈哈哈哈~

另一個更好玩，一個網友因為穿的衣服像極了三花貓，竟然意外得到了學校貓咪的臨幸。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】