飼主忘了告訴品種　美容師拼命吹後　結果將一隻捲毛貓做了負離子

這也是一種很厲害的手藝。一名家裡養了一隻要價不斐捲毛貓的飼主把貓咪送去美容沙龍洗澡，結果送洗的時候忘記跟對方說這是捲毛貓，結果害美容師花了大把時間把貓咪的毛吹到全直，事後見狀只好打電話去跟美容師說這是捲毛貓，等於是把牠的特色吹沒了。



大陸微博一名網友「吳百萬不是胖子」日前發布一篇文章，表示自己養了一隻罕見的塞爾凱克捲毛貓(Selkirk rex)，日前將貓咪送洗的時候沒有跟美容師特別提醒這是一隻天生捲毛的貓咪，結果寵物沙龍老闆就將身上所有毛全部拼命吹直，事後飼主發現之後趕緊打電話跟寵物店老闆說明，打趣地說「這下塞爾凱克的高貴身價都沒了」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從原PO貼出的對話可以看到，原本寵物店美容師在微信朋友圈中發出動態貼文，表示今天店內接到一隻全身打結的捲毛貓，直呼「小貓咪第一次洗澡，洗完這效果不不錯吧」，原PO見狀大為尷尬趕緊打給美容師，表示自己忘記說自家貓咪是捲毛貓，美容師才說「難怪這毛都快打結了，我還一直給牠梳順，我給牠梳毛的時候牠還一直想抓我」。

事後原PO與美容師也成功化解一場尷尬，飼主表示自己之後送洗愛貓的時候一定會特別強調是捲毛貓，但也不得不讚嘆美容師手藝真好，「這麼捲的毛都可以吹這麼直」。貼文在網路上掀起百萬網友熱議，網友留言表示「這就是所謂的離子燙」、「論捲毛貓被魔改成直毛貓」、「美容師該費多少心思」。

據悉，塞爾凱克捲毛貓因為是稀有的品種貓，一隻幼貓價格大約落在人民幣5000以上，如果是相貌很好且擁有血統證明的塞爾凱克捲毛貓，一隻則都要價10000人民幣以上，可以說是不少有錢人的心頭好。

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