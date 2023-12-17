發現肚子超大浪貓以為牠懷孕了　獸醫說出震撼話：晚一點就沒命了

一位街頭攝影師，以「這個城市中游蕩着的孤獨靈魂」為主題，拍攝了一組照片。



畫面中的牠們，靈動、充滿了對美好生活的無限嚮往。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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雖然牠們是這個城市裏最容易被人忽視的弱者，但卻也是這個城市得以進步的最好證明。

而我們的身邊也是有一群人在為之付出努力，雪姐的出現，讓附近的毛孩子們有了一個可以遮風蔽日的港灣，而久而久之，「雪姐」可以幫助貓咪的消息，也在牠們之間傳開了...

不久前，雪姐在基地的大門口發現了一隻橘貓，牠的肚子很大，看起來似乎是懷孕了。

牠輕輕扒着雪姐的褲腳，像是在尋求幫助，可當雪姐把橘貓抱進基地後，卻察覺出了不對勁。

除了肚子外，橘貓的身上的肉已經所剩無幾，不僅如此，牠的精神萎靡不振，還出現了四肢無力、眼睛乾澀的症狀。

而在雪姐嘗試給牠餵食時，橘貓卻突然口吐白沫，渾身抽搐了起來...

當即，有着豐富救助經驗的雪姐便一眼確定，橘貓患上了貓傳腹，如果不及時治療的話，不僅會危及到生命，甚至還會傳染給基地的其他貓咪。

雪姐看着眼前的小生命陷入了深深的沉思，救或者不救，是她面臨的沉重抉擇...

基地裏還有800多張嘴等着吃一頓飽飯，本就困難。如果要救，就一定是一筆很大的開銷，對於雪姐來說，無疑是雪上加霜。

但如果不救，這隻貓就只有死路一條，一個鮮活的生命將就此隕落。

最終，奈何不過心底的善良，雪姐將基地的毛孩子們安置好後，聯繫了相熟的醫生：「已經800多隻了，不差這一隻，我是牠活下去的希望！」

醫生診斷後，證實了雪姐的猜測，橘貓患上了貓傳腹。

這種疾病會導致貓咪的腹腔積液擴張，使得牠們的腹腔變得異常的大，畢竟還會伴隨出現呼吸困難、腹式呼吸等症狀...

貓傳腹的致死率比較高，再加上橘貓的病情比較嚴重，在醫院的前幾天牠不吃不喝，只能靠着打營養液維持生命。

雪姐心疼壞了，為牠取名為「端午」，一邊祈禱牠可以康健平安，一邊一再的囑咐醫生：「一定要保命，請一定要全力救下牠！」

或許是端午看到了雪姐為之付出的努力，又或許，是牠自己也想再睜眼看看這個世界，於是，在所有人的期望下，端午活了下來。

小傢伙睜着明亮的眼睛看着雪姐，似乎在感謝她的幫助，而雪姐雖然花費了6000多元醫藥費，卻點亮了牠的生命...

雪姐的出現，給了無數流浪貓溫暖和美好，而雪兒流浪動物之家的出現，則是讓這些毛孩子們體會到了家的感覺。

雪兒流浪動物之家最早位於夏家河，後搬遷到旅順已經10多年了，從最開始救助幾十只，發展到了現在擁有700多隻流浪狗和120多隻流浪貓。

救助容易，養下去難。

雪姐為了毛孩子們，全年生活在救助站忙前忙後，打掃衛生、清理貓舍，為了節省救治費用，她學會了打針、用藥和一些簡單的治療。

一個女人就這樣活成了一個「女漢子」。

她希望這個世界可以沒有流浪，只有愛，而為了這個目標，她也不斷的在努力、在堅持。

為此，她拯救了一條又一條生命，不計付出、不懼流言，用自己的力量為這些流浪的毛孩撐起了一個家。

而因為過度操勞，雪姐整個人也消瘦的不忍直視，身體也亮起了紅燈，但她卻不願去醫院看病，而是想把省下來的錢給基地的毛孩子們加餐。

基地的開銷很大，800多隻毛孩子，一天的食物就需要幾百斤，而也正因為如此，雪姐欠下了10多萬的外債。

醫療難、口糧難，有些毛孩子們已經斷糧了好幾天，都在嗷嗷待哺，雪姐很愧疚，這些重擔壓在她的身上，已經喘不過來氣。

現在，800多隻毛孩子正面臨斷糧，雪姐愁得整夜睡不着覺，她拿不出更多食物了，屏幕前的你，是否願意幫助這些毛孩子呢？

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】