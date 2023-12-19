貓哥哥把貓妹騙出去扔了　誰知這結局有點尷尬：牠只是不想回家

hi bro 我是蘑菇！

前段時間，汪界出了一件新聞「某邊牧將自家金毛帶出門扔了」，在兩腳獸中間引發熱議。但萬萬沒想到，貓界竟然也出了此等不得了的事情！



成都妹子@烏漆麻黑是隻貓 養了兩隻小貓，是同父同母的雙胞胎，其中哥哥叫「嘿嘿」，妹妹叫「哈哈」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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講道理，牠們從小就在一起，時而打鬧時而上演「兄妹情深」的戲碼，感情應該不錯的對吧？！

兩小隻性格也不衝突，妹妹哈哈比較「獨立」，哥哥嘿嘿比較「媽寶」，整天嗲裏嗲氣的，除了撒嬌就撒嬌……

兒女雙全，妹子也相當滿意。直到今年8月的一天……

案發當日，妹子像往常一樣準備薅隻貓來擼，可找遍家裏每個角落連一隻貓都沒找到……卻發現陽台門莫名其妙地被打開了，心裏咯噔一下。

沒錯，就跟你想的一樣，貓跑了！

可陽台門平時都是鎖着的啊，怎麼好好的會開呢？

妹子出去附近找貓，順便問了下鄰居，對方說前一天晚上看到有小孩隔着鐵門逗貓，不知是不是小孩開的門……

好不容易有了線索，妹子趕緊跑去物業調監控，希望能找到一些蛛絲馬跡。然後，她就看到了凌晨3:44分，兩小隻一起離開家的畫面。

而且陽台門不是小孩打開的，是嘿嘿。牠疑似帶妹妹出去玩，自己出去後就在前面等着，等哈哈跟上來。

看到牠倆往草坪得方向跑了，妹子趕緊過去沿途找，也在附近貼了尋貓啟示。家裏的陽台門也沒再關，怕牠們回來進不去。

她找了一天，精疲力盡地回到家卻發現嘿嘿自己回來了，但不見哈哈的蹤影。

更離譜的是，這貨回來心情賊好，又是打滾又是撒嬌的，一臉諂媚。

無論妹子怎麼問牠哈哈得去向，都不予理會。

一個「邪惡」的念頭，在妹子腦海裏產生了：她懷疑哈哈的走丟不是偶然，而是嘿嘿蓄謀已經的結果。

但不管怎麼說，都要先找到哈哈。

她白天出去找，晚上失望而歸，加上罪魁禍首瘋狂且不要face的膩歪：「媽媽不用找了，有我一個小寶貝就夠了。」

給妹子氣得夠嗆：「不是夠了，我是夠夠的了！真是氣死！」

正當她研究要不要擴大搜索範圍的時候，哈哈自己回來了，一進門就低頭炫飯，餓壞了。

所以……牠是認識家的？

妹子：「合着就遛我一個是吧？」

哈哈回來後跟嘿嘿的關係變得有些微妙，似乎在冷戰，連以前一起玩的逗貓棒都不願意參與了。

牠們甚至不會同時出現在並排的貓窩裏，從小一起長大的兄妹突然就有了邊界感。

別說，這次「意外」對一人兩貓的影響特別大：

也許是在外面吃了苦，哈哈直接變身粘人精，整天纏着妹子撒嬌。

將一切盡收眼底的嘿嘿就開始有情緒了，精神有些不正常，總是無精打采地蹲在陽台門口，或許是在覆盤，哈哈回來咋性格還變了呢？

妹子也有了創傷後壓力症候群（PTSD），神經兮兮地盯着陽台，一眼看不到貓就很慌張，恨不得時時刻刻盯着牠們。

所以說，做貓不要太攀比，不如踏踏實實做自己。

如果嘿嘿沒有把哈哈扔了，牠或許還是那隻不屑於跟哥哥爭寵的小可愛……你們說是吧！

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