貓咪眼睛晚上會發亮　黑暗中有極佳夜視力　原來秘密在這裏

怕貓的人，多半是聽信不可靠的傳說、謠言，讓無辜的貓咪背上陰森、詭譎的形象，尤其是貓咪在黑暗中發亮的雙眼，更是足以嚇暈這些人。其實恐懼或排斥感，通常是來自不理解和無知。



如果像波奇網的小編一樣了解貓咪的視網膜後面有一層「脈絡膜毯」，能幫助牠在黑暗中獲得極佳夜視力，而且照相機、顯微鏡等儀器也是借用這個原理，或許就不會那麼害怕了吧!►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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貓眼晚上發光

根據動物行為學家德斯蒙德‧莫里斯在《貓咪學問大》書中解釋，貓咪的眼睛會在暗處中發亮，是因為在貓眼後方具有一個稱為「脈絡膜毯」（或稱明毯、照膜）的光線反射層，作用如視網膜後方的鏡子，能將光線反射回視網膜的細胞。

有了「脈絡膜毯」，貓咪能充分利用進入眼睛的每一丁點光線，在黑漆漆的街上或房間裏看見東西。而我們人類眼睛所吸收的光線遠不及貓，貓咪能在暗處看清楚運動中的物體(例如老鼠)，但人幾乎是看不清楚的。因此野貓多半在夜晚行動，一方面人煙稀少，另一方面擁有極佳的夜視力，能成為最佳獵人。

除了貓咪，狗狗和鱷魚等許多動物，也有相同的「裝置」。如果在夜晚帶着相機到住着大群鱷魚的沼澤裏，開啟閃光燈拍一張相片，會拍到五顏六色發亮的鱷魚眼睛，反射着不同色彩的光線。因此，常常在拍照時拍到貓狗眼睛發光，也是相同道理，但建議閃光燈不該直打牠們的眼睛，以免造成傷害。

我們周遭常用的相機、天文望遠鏡、顯微鏡、顯示器、投影機甚至人造衛星等，都是借用這個原理。研究顯示，貓的夜視能力是人的6倍，狗為人的5倍，雖然比人類強很多，但德斯蒙德‧莫里斯說，這不代表貓咪能夠在完全黑暗、沒有一絲光線的地方看見東西，仍須藉着聲音、味道和敏鋭的鬍子來輔助導航。

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