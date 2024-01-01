替貓咪清潔時你最常忽略哪些地方？除屁屁外洗乾淨耳朵也很重要

養貓的人都希望自家的貓咪乾乾淨淨的，才能體現貓咪高冷的氣質。但是對於對於初次飼養貓咪的主人來說，在給貓咪做清潔的時候，總是很容易忽略一些細節，導致即使給貓咪清潔過後，貓咪還是會散發出異味或是耳朵發炎的情況。



這就證明你的清潔並沒有做到位，下面我們就一起來看看為貓咪做清潔你忽略的一些小細節。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1. 耳朵：這是很多新手飼養貓咪都會忽略的地方，但是如果不注意造成的後果很嚴重。耳朵內的毛如果沒有清理乾淨，尤其是在洗澡之後耳朵裏容易積水，從而造成耳朵發炎、發臭，對貓咪及主人都會造成很大的困擾。還有在清理的時候要注意，棉花棒請不要伸入耳道內，以免將污垢推更深，反而更難清理。

2. 腳底：貓咪腳底的貓也是要修剪的，如果腳底的毛不剃掉的話，寵物在室內奔跑時容易滑倒。而且腳底的毛長時間不清理也容易藏污納垢，為了衛生健康，也要注意。

3. 指甲：貓咪剪指甲一般以不剪到血管為原則，所以主人們在幫貓咪修剪的時候要注意。許多貓咪因為剪到血管很疼而討厭剪指甲。主人除了指甲刀以外，也可以選擇指甲銼幫貓咪修理指甲，可以避免不小心撿到血管弄疼貓咪。

4. 肚子：很多主人在梳理貓咪毛髮的時候只梳理背部，肚子往往忽略。但是貓咪喜歡趴着，出門玩很容易把肚子上的毛髮弄髒。所以主人在清理的時候千萬不要只顧着給貓咪梳理被毛，也要看看牠們肚子上的毛是不是乾淨。

5. 屁屁：一定要注意屁屁周圍毛是否清潔，以免粘到排泄物。

對照以上容易忽略的地方，下次再給貓咪做清潔的時候這些地方重點關照一下哦。

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