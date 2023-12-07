要將貓咪養得健康快樂　常關注牠的體重和毛髮　連便便也不可放過

大多數貓咪都可以室內的生活，牠們的活動量並不大，但是不代表牠們不活動。



室內養貓有很多需要我們注意的事項，比如容易超重、貓砂長久不換、毛球阻塞腸道等等，所以主人應注意貓咪在室內生活的一些事項。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1、毛球阻塞腸道

完全在室內生活的貓可能會持續地脱毛。如果沒有經常為貓咪梳理被毛去除死毛，這些死毛就會在貓咪自己用舌頭整理被毛的時候被吞入肚子，增加腸道毛球阻塞腸道的風險。

毛球會給主人帶來不便，也會對貓的生命產生威脅。當很多的毛球積累在貓的消化道的時候，就會引起貓咪嘔吐或者腸堵塞，腸阻塞時需要立即手術才能維持生命。建議每周給貓梳理被毛，餵食能夠幫助排除毛球的貓糧，可以減少毛球問題的升級。

2、容易超重

室內貓超重的可能性比在戶外活動的貓多40%。超重可能導致行動不便問題，以及糖尿病和各種心臟疾病。

室內生活的貓把牠們大部分的時間花在了吃和睡的功夫上，可以通過玩遊戲來增加貓咪運動量。同時還需要給貓找一種既不會增重，又不會使肌肉減弱的貓糧，保障貓不會發胖。

3、發臭的大便

缺乏運動可以導致消化不良，從而導致腸道失調，糞便又軟又臭。為了防止發生這種情況，食物中的蛋白質必須具有高消化安全性，這樣可以減少食物在結腸中的發酵，減少難聞的糞便氣味。

4、其他問題

光亮的皮毛，健康的牙齒和牙齦，小窩裏的氣味都是您需要對室內生活的貓關心的。如果主人提高牠們食物的質量，給牠們豐富的營養，將會發現貓會變得更加健康和漂亮，因為高品質的貓糧可以吃出健康吃出美麗。

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