要經常替貓咪沖涼嗎？短毛貓其實沒必要　還有多種方法代替洗澡

給貓咪洗澡一直是主人很頭痛的一件事，因為大多數的貓咪都是比較怕水的，經常是貓咪洗一次澡，貓咪覺得難受，主人被撓的也難受。



其實，短毛的品種沒有必要強迫其去洗澡。把毛巾用溫水浸濕，擰乾後，包住貓眯輕輕擦拭，然後用於毛巾擦一下即可清除污垢。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1. 兩手沾熱水或冷水，先從臀部向頭部逆毛撫摩二到三次，然後再順毛按摩頭、背、兩肋、腹部，即可將附著的污垢和脫落的毛除去。

2. 迅速、仔細地用毛巾將身上的水分拭去，以免貓咪感冒(詳情介紹)。最好是在家裏溫暖的地方或是開有暖氣的屋裏進行。

3. 用乾淨的刷輕輕梳理全身，特別髒的地方更是細心地梳理。平常貓不喜人碰的腹部和腳跟也要認真梳理。

4. 寵物商店所賣的泡沫香波不必用水洗。取少量在手裏邊塗抹邊揉搓，再用毛刷整理好。

5. 用毛巾或紙巾將貓咪身上的污垢和水分仔細擦拭乾淨後，用吹風機吹乾。如果貓眯討厭吹風機，就把它放進籠子或箱子裏遠遠地吹暖風。

6. 等毛乾了以後，從頭到尾進行刷毛。別忘了胸部和腹部也得認真刷，刷完後，把毛刷清洗乾淨。

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