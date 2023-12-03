想讓貓咪愛上你？這4招趕快學起來　除多陪牠玩外還要注意這技巧

各位鏟屎官，有沒有每次看到其他家貓咪，和主人各種膩歪，再回頭看看自家主子，一臉嫌棄自己的表情，只能嘆息自家主子高冷。



貓咪天生就是警惕心很強的動物，也不能怪牠疏遠你。但其實是有一些方法，能快速俘獲牠芳心的喲~►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這4招快來一起學習吧！

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01：陪玩

千萬不要無視貓咪，不和牠互動玩耍。畢竟牠平時孤孤單單的，只能找你陪玩呀！

正確做法：玩具首選逗貓棒，互動性更好一些。有條件的可以準備2~3中不同的款式，每天固定20分鐘跟牠玩(建議睡覺前)

這樣不僅能改掉小貓咪咬手咬腳、夜晚跑酷的壞習慣，還能養成貓咪互動的習慣。

02：美食

切記直接把好吃的放到碗裏，時間長了。牠可能會和碗關係更親密。

正確做法：餵貓貓前先喊喊牠的名字，引起牠的注意之後，過一會兒再把吃的給牠。多做幾次，讓牠知道名字=有好吃的。這樣你再喊牠名字，牠立馬屁顛屁顛就過來了。

03：聊天

貓咪「説話」，大概率是覺得無聊了。想和你嘮嗑，聊八卦了~

正確做法：你也可以用貓語「喵喵」叫兩下，回應回應。或者就是抱着牠，無腦誇讚也可以。牠能知道你在和牠互動、聊天。好感度提升~

04：按摩

肢體接觸完勝其他形式的互動，合格的鏟屎官一定要學會貓咪穴位圖啊~

正確做法：請參考上面的「貓咪按摩手冊」，每天固定來一套。會讓貓咪離不開你黃金雙手，一見你就快速貼上來。

吸貓大法學會了嗎？快去實踐實踐吧~

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