天真汪不知自己被拋棄還在傻笑　義工曝牠1小時即被棄養令人氣炸

一旦決定要養就不要拋棄牠。收容所一名志工表示自己愈到近幾年來最扯的事件，所內一隻罕見品種狗入所不到7天就喜獲收養人領養，沒想到新飼主把狗帶回去一小時立刻退貨，原因曝光讓所內所有人都氣炸。



Tiktok最近有一段影片在網路上瘋傳，美國加州一間動物收容所志工吉伊(Heather Gee)分享了工作生涯上一件讓她跌破眼鏡的事情，日前所內有一隻罕見的品種犬安納托利亞牧羊犬(Anatolian Shepherd)史摩爾斯(S'mores)1月25日喜獲好心領養人收編，進所7天時間很快就找到下半輩子狗生的新家，她為此感到非常開心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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但在領養人簽完文件將史摩爾斯帶回家1小時候，史摩爾斯就又被丟回收容所來，飼主還說「不養了」，所內志工相當震驚怎麼這麼快就發生問題，關心了一下是否是狗狗個性不好或是其他問題需要幫忙，飼主卻一臉嫌棄的表示「因為狗狗長太大隻，突然不想養了」，荒謬的回答讓志工們當場傻眼。

吉伊表示，史摩爾斯才剛被領養1小時就慘遭原封不動退貨，雖然牠還是笑笑地看著志工們，但眼神裡面卻藏了些許悲傷，卻不得不乖乖任命等待下一個奇蹟出現。吉伊指出，史摩爾斯其實今年只有1歲多，是一隻非常年輕乖巧健康的狗狗，體重也僅有78磅(約35公斤)，該品種犬最重甚至可以重達150磅(約70公斤)，實在不懂為什麼領養者在收編的時候不做好功課就這樣隨意拋棄。

史摩爾斯被棄養的模樣在網路上吸引不少網友關注，網友直呼前飼主真的太瞎，留言表示「養寵物前為什麼都不做功課」、「帶回家一小時就退養這是什麼奇怪的行為」、「就說要養毛小孩真的要好好考慮，人類的領養對人類來說只是一念之間，但對貓狗來說是一輩子」、「心疼史摩爾斯，這種品種的狗長得巨大又不是牠們的錯」。

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