狗狗陪玩累倒不動　小主人以為牠死了嚎啕大哭　汪內心OS是這樣

嗨，我是小軟柿子。

有句話怎麼説的來着：家裏有小孩就不要養狗了，因為……對狗不好！



Part 1

這不，河南一網友正睡覺呢，突然被院子裏的哭聲吵醒……

她嚇了一跳，趕緊起來查看，就看到兩個女兒蹲在狗子身邊嚎啕大哭。看到她出來，倆小姑娘立馬哭訴：「媽媽，狗死了嗚嗚嗚……」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友一頭霧水，低頭一看，狗子的確躺在地上一動不動，不論小主人怎麼推搡都沒有動靜。

倆小姑娘哭得上氣不接下氣，卻不忘商量狗子的後事：「只能給牠埋了嗚嗚嗚……」

突然，網友發現狗子偷偷抬了下頭，瞬間心下了然。

「嗯，就當我死了吧！」

因為放假在家無聊，倆小姑娘就打起了狗子的主意，一天天的天都沒亮，她們就鬧騰着要帶狗子出門散步。

仗着年紀小，精力旺盛，她們帶着狗子從早上玩到晚上……

狗子實在太累，回家躺地上就睡着了，怎麼叫都不起來，所以她們才以為狗子死了。

狗：「夢到你們給我哭喪，睡醒發現……嗯，還不如做夢呢！」

Part 2

福建網友家有一隻叫「007」的西摩犬（薩摩耶），可以説是非常稱職的「保姆汪」。

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一天，小主人非拉着牠做陪讀，幫自己寫作業：「007，你幫我寫作業好不好？」

生無可戀的007正倒在課本上昏昏欲睡，聽到這話嚇得眼睛都睜開了：「你猜我這輩子為什麼當狗？」

小主人可不管這麼多，直接拉過007的爪子開始手把手教牠寫作業……

那一刻，007感覺牠一輩子都不會開心了哈哈哈！

「還有天理嗎？沒有人為我發聲嗎！」

真不錯啊，連狗子都會做作業了哈哈哈！

Part 3

都説做狗難，做小主人的狗是難上加難！

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網友的女兒才剛學會走路，一天她進屋時不慎踩到狗子摔了一跤……

當時狗子的表情，是肉眼可見的慌張和無措：「你們都看到了吧，我沒碰她！」

所謂「吃一塹長一智」。

再看到小主人過來時，狗子都會及時後退好幾步：「同一個瓷，絕不能被碰兩次！」

小主人：「糟糕，牠預判了我的預判。」

Part 4

一網友出門時，看到了非常有趣的一幕：女兒從遠處慌慌張張地向自己奔來，身後跟着家裏的兩隻狗狗。

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以為是什麼狗子保護小主人的溫馨場面？

NoNoNo，網友定睛一看，女兒懷裏揣着兩隻小奶狗……原來是她偷了人家的小狗崽，才被狗媽媽狂追哈哈哈！

「你這個人販子，給我站住！」

女兒抱着小狗崽，死活不肯撒手。狗子無奈，只好找網友求助：「你的哈基米偷了我的哈基米，你管管她……」

壓力給到網友，該説不説，雙方的媽媽都有些緊張了哈哈哈！

不過，眼瞅着人類幼崽們就要放寒假了……問問你家狗子做好準備了嗎？

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