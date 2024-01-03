拍下柴犬被斬首照？狗頭飄在空中嚇壞網民　飼主親解揭搞笑真相

拍到不得了的照片。日本一名飼主帶著兩隻柴柴出門看夜景，在光線及景物的巧合之下，意外拍出宛如「被斬首」般狗頭飄在空中的畫面。照片在網路上吸引上百萬次觀看，讓網友們驚呼從來沒看過這麼可愛的鬧鬼照！



原PO（@jajagi7jajagi）最近帶著家中7歲的柴柴「柚子」（ゆず）以及3歲的「柚子醋」（ぽんず）出門放風，當時天還沒亮相當適合欣賞夜景。飼主隨手想幫兩隻愛犬紀錄日常生活，便幫在長椅上的「柚子」及「柚子醋」拍合照。

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然而由於外頭實在太暗，加上狗狗身體好大一部份全被椅背遮擋，快門一按下去意外成了這番狗頭「飄在空中」的錯覺照片，莫名其妙變成一張鬼故事。飼主表示當時他有從下方補光，但因為狗狗和長椅的角度形成一段黑色地帶，意外引發網友熱議。

如今這張「被砍下來的頭」掀起網友朝聖，留言笑說「超可怕的啦」「可愛的精靈」「有頭飄起來了」「守夜人」「可愛但又有點嚇人」「來自異世界的柴犬」。

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