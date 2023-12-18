領養鬥牛犬2年後　收容所指有隻狗跟牠很似　寵主揭牠倆驚人秘密

流浪狗被領養後不見得能跟原本的家人在一起，一隻鬥牛犬生完寶寶後被救援而與骨肉分開，經過兩年奇蹟似地與孩子重逢並再度成為一家人，相當溫馨幸運。



the dodo報導，住在美國加州的夫妻科爾（Cole Bridge）和蓋比（Gabby Dillon）從收容所領養了一隻母鬥牛犬「露西」（Lucy），第一眼見到牠就被其親人的個性吸引，雖然剛帶回家的頭幾天有點疲倦嗜睡，一周後即恢復愛玩友善的性格，很快就融入新家庭。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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飼主表示，露西原本是在一處卡車場流浪，救援者撿到牠時發現露西似乎剛生產完，現場卻沒找到幼犬的蹤跡。

露西被領養的兩年後，飼主夫妻收到收容所的訊息，指出他們近日救援的一隻流浪狗，長得跟露西幾乎一模一樣，就像是牠的雙胞胎，不曉得兩隻狗狗間是否有關連。

飼主非常興奮，立刻安排帶露西去會會那隻狗，發現牠們真的是驚人地相似。科爾笑著說露西和對方見面時，牠們就像在照鏡子一樣好笑，接著兩隻狗狗就開始跳向對方親密互動，感覺是一見如故。

經過DNA鑑定，這隻鬥牛犬被證實是露西的兒子，飼主決定連同牠一起收養，取名為「羅尼」（Ronnie）。科爾指出，剛領養露西帶牠去散步時，露西經常往車子底下查看，就像在找尋當初在卡車場丟失的孩子，他們也常討論露西失去寶寶不知道有多傷心，如果有機會一定要讓牠與孩子團圓。

飼主表示露西母子重逢後總是如膠似漆，牠們常一起窩在沙發或床上，也會追著屋子裡的陽光打盹，共享天倫之樂，「能為露西提供較好的生活是很特別的事，希望羅尼也能同享這樣的待遇」。

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