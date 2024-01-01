金毛討厭散步拉也拉不動　遛狗達人出絕招令牠秒投降：本性難移

外出散步對許多狗狗來說是最愛的活動之一，但是紐約一名兼職的專業「遛狗達人」卻遇見了難得一見的超討厭散步的阿金。



近日她就在自己的抖音上分享了一支影片，內容記錄下一隻阿金因不明原因超排斥與自己散步，時常走到同個路口就停下來拒絕前進，除了往家裡的路線外堅決不動，超難搞的性格讓原PO相當頭痛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從抖音用戶@hi_i_am_abigail上傳的影片中可以看到，這隻名為「古斯」（Goose）的阿金坐在十字路口的人行道上一動也不動，無論遛狗達人「艾比蓋爾」（Abigail）如何拉都拉不動，因此一臉無奈地望向鏡頭，而古斯則是一臉淡定的堅持不動，一人一狗就這樣在路上吹著冷風對峙，讓艾比蓋爾實在是哭笑不得。

艾比蓋爾在另一則上傳的貼文中表示，每當古斯化身「拒否阿金」時自己都必須絞盡腦汁試圖吸引牠的注意，除了拿出起司等食物誘惑之外，也會特別繞道古斯媽媽工作的地方讓牠知道自己是安全的，儘管古斯在散步時問題比其他狗狗還要多，但自己也在這些日子與牠建立了更好的感情與信任。

影片被分享到網路上後，累積超過1300萬次觀看次數，吸引大批網友湧入留言直呼「超級可愛啦」、「原PO一臉就是『我只是想做好我的工作！』」、「第一次看到不愛散步的狗狗耶」、「古斯是我的靈魂動物」、「還以為阿金都很活潑愛玩，安靜的狗狗也很可愛」、「牠是不是以為自己被綁架了？」、「原PO應該要跟狗狗說一聲才對唷」、「哈哈哈哈淡定表情超可愛。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】