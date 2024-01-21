唐狗主動收集瓶罐做回收　自己伙食費自己賺　是垃圾分類好幫手

環保小尖兵。一隻唐狗（米克斯）擁有高超智商，無師自通懂得收集資源回收並將瓶瓶罐罐用尖銳的牙齒咬扁，咬扁後統一集中送去鎮上的資收中心換取加菜金，讓不少網友直誇牠比邊牧還聰明。



根據《The Dodo》報導，國外一隻名叫芬恩（Finn）的黃狗智商超高，懂得為自己賺一點私房錢買更多罐罐，牠相當喜歡撿資源回收並用自己堅硬的牙齒將其咬平，並把壓縮過的瓶瓶罐罐丟到資收箱裡面，尤其特別喜歡把塑膠瓶咬扁，其次則是鐵鋁罐等，就算是鐵鋁罐相當鋒利，芬恩也會很巧妙地將其咬扁不傷害到口腔。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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芬恩的飼主史提芬（Steven）為了測試愛犬的咬合能力，就把一個狀似罐頭的毛絨玩具遞給牠去啃，還真的把玩具咬扁，可見牙口能力非常強大。芬恩把瓶瓶罐罐作好資源回收後還會自己收集起來，親自帶到鎮上的回收中心換取金錢，一次都可以換到好幾百塊新台幣，藉此告訴飼主「爸爸我幫我自己賺加菜金」，讓史提芬感到非常自豪。

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