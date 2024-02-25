奴才請來愛跳舞寵物保母　貓咪面對勁舞表示無奈：蠢主人你快回來

澳洲網友@bambi_bams 從事寵物保姆行業，就跟咱們上門餵貓差不多，只不過人家需要住在客戶家裏。



這不，最近有一隻藍貓的鏟屎官有事要出門兩周，拜託網友來家裏照顧小貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友是一個十足的熱情人，面對小貓也是相當的熱情。貓貓雖然內斂，但是看到陌生人也沒有害怕，雙方相處的還是比較和諧的。

但和諧很快被打破，貓咪的地獄終於來臨。網友在做飯的時候，小貓也待在旁邊，她突然就興致大發打開音樂開始熱舞。

作為一個宅貓哪見過這個啊，直接就傻了，開始懷疑喵生：「我以後的日子不會天天這樣吧？」、「啥時候是個頭哦！」、「鏟屎的，你快回來！」

哈哈哈哈看小貓這個表情，代入一下場景，已經腳趾摳地了！

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