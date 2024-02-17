開電熱毯後家中貓咪就像靈魂被奪去　網民羨慕：舒服得直翻白眼

撰文：擼貓教授
出版：更新：

天氣太冷了，你們會用電熱毯嗎？

鏟屎官@chika3neko發現，家裏的貓咪非常喜歡用電熱毯。沒用電熱毯的時候，睡姿是這樣的，普普通通。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+7

而一旦電熱毯打開，貓咪睡到電熱毯上後，表情立馬就變了。鏟屎官説，這是因為貓咪被電熱毯奪去了靈魂。

靈魂拿走就拿走吧，舒服一會是一會。

網民們分享貓咪的香睡照

另一隻貓咪睡覺的模樣也很銷魂，因為睡得太暖和，好像也被奪走了靈魂。

沒錯，此時的貓咪舒服得忘了自己是一隻貓了。

+11

看到貓咪們躺在電熱毯上舒服的樣子，隔着屏幕我都感覺到暖和了。

不過要注意的是，冬天使用取暖設備一定要注意安全。當人出門後，一定要關閉取暖設備，拔掉取暖設備的電源。

延伸閱讀：秋刀魚一再被流浪貓搶去　牠藏著不得已原因　3個月後命運改變了

+10
喵星人認出熟悉貓砂　秒啟動開大模式　貓奴崩潰打斷：不能在這裏虎斑貓自動跳上警車　還抱警大腿狂撒嬌　最終結果當然是皆大歡喜生病時突然想領養貓咪　看收容所訊息並確認：沒想到真身是這麼大流浪小貓大雪天來到家門口求助　被救起後才知　牠天生帶著微笑唇貓咪否認打過妹妹　卻因一失誤令貓奴識破：你記得自己是黑貓嗎？貓咪被責罵後把臉埋起來　鏟屎官以為開始冷戰　下秒鐘呼嚕聲出現

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】

日本
寵物
動物熱話
擼貓教授