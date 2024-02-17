開電熱毯後家中貓咪就像靈魂被奪去 網民羨慕：舒服得直翻白眼
撰文：擼貓教授
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天氣太冷了，你們會用電熱毯嗎？
鏟屎官@chika3neko發現，家裏的貓咪非常喜歡用電熱毯。沒用電熱毯的時候，睡姿是這樣的，普普通通。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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而一旦電熱毯打開，貓咪睡到電熱毯上後，表情立馬就變了。鏟屎官説，這是因為貓咪被電熱毯奪去了靈魂。
靈魂拿走就拿走吧，舒服一會是一會。
網民們分享貓咪的香睡照
另一隻貓咪睡覺的模樣也很銷魂，因為睡得太暖和，好像也被奪走了靈魂。
沒錯，此時的貓咪舒服得忘了自己是一隻貓了。
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看到貓咪們躺在電熱毯上舒服的樣子，隔着屏幕我都感覺到暖和了。
不過要注意的是，冬天使用取暖設備一定要注意安全。當人出門後，一定要關閉取暖設備，拔掉取暖設備的電源。
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