開電熱毯後家中貓咪就像靈魂被奪去　網民羨慕：舒服得直翻白眼

天氣太冷了，你們會用電熱毯嗎？



鏟屎官@chika3neko發現，家裏的貓咪非常喜歡用電熱毯。沒用電熱毯的時候，睡姿是這樣的，普普通通。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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而一旦電熱毯打開，貓咪睡到電熱毯上後，表情立馬就變了。鏟屎官説，這是因為貓咪被電熱毯奪去了靈魂。

靈魂拿走就拿走吧，舒服一會是一會。

網民們分享貓咪的香睡照

另一隻貓咪睡覺的模樣也很銷魂，因為睡得太暖和，好像也被奪走了靈魂。

沒錯，此時的貓咪舒服得忘了自己是一隻貓了。

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看到貓咪們躺在電熱毯上舒服的樣子，隔着屏幕我都感覺到暖和了。

不過要注意的是，冬天使用取暖設備一定要注意安全。當人出門後，一定要關閉取暖設備，拔掉取暖設備的電源。

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】