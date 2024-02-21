虎斑貓肥得像「枕頭」 貓奴抱不動 8個月後牠瘦了一大圈
撰文：貓與愛的世界
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一對50多歲的夫妻經常救助流浪貓，不僅經常幫助小貓咪找領養，自己還收養了15隻小貓。
最近，有一隻叫做枕頭的小貓被拋棄了，牠找了很久的領養，都沒有人願意要。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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夫妻倆覺得牠有些可憐決定收養牠。
來到新家後，枕頭一直蜷縮在籠子裏，為了檢查小貓的健康，丈夫想將貓咪從籠子裏抱出來量體重，沒想到抱了兩次都沒抱起來！
牠這是有多重？終於量到體重後，發現小傢伙竟然有22.2斤，怪不得叫枕頭哈哈。
因為太胖了，倆人特地帶枕頭做了一個全套的體檢，幸運的是小傢伙只是胖，但是健康沒啥問題。
不過擔心一直胖下去會生病，還是決定給貓貓減肥。
老規矩，飲食+運動，低卡飲食再加上枕頭和兄弟姐妹奔跑打鬧，還真是瘦了下來。只是一個月的時間，就瘦了4.8斤。
唔，結結實實吃了一整個年假的我，純純羨慕了，接瘦氣！
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