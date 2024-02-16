虎斑貓爬梯想找浪貓惹事　還兇貓奴「不要多事」　卻因一理由退縮

見證喵星人的一秒慫。一隻虎斑貓攀著梯子想要上樓去和其他流浪貓打架，被飼主勸阻還回頭兇人，然而一看到對方陣仗比自己大瞬間龜縮安靜了。



四川一名飼主分享自家的胖胖虎斑貓「波妞」，日前在樓頂發現有一隻三花浪貓，鬥志十足的牠攀著竹梯準備衝上去幹架，飼主不斷撫摸牠的背狂勸「消消氣」還拉住牠的腿想阻攔。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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但波妞正在興頭上，一邊對著三花貓叫囂，被摸背就立刻回頭狠兇主人，叫剷屎官不要多事。沒想到樓頂突然又冒出另一隻黑貓，波妞見到「一打二」瞬間氣燄消去大半，安靜下來還裝模作樣地東張西望，似乎是想給自己找台階下。

飼主笑波妞「想上去幹架六親不認」，網友表示：「：地形處於劣勢還不幫？」、「看起來罵得挺髒」、「你這樣讓牠很沒面子」、「不撐腰壯膽還被扯後腿（物理），難怪氣瘋」、「好不容易攢下來的殺氣被你擼幾下搞得牠好尷尬」。也有網友勸貓打架千萬別打擾，牠真的會咬人，飼主回應如果貓在地上就不敢拉，是仗著牠在梯子上也無法還手。

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