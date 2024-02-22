布偶貓偷溜出門秒變浪浪　強制被放生7小時　靠這方法才順利回家

主人好粗心！一名女子半夜加班後回去補眠睡死，她養的布偶貓溜出門完全沒發現，直到餐點外送員上門好心詢問，才讓貓咪結束7小時的流浪驚魂記。



大陸一名女子本月初半夜在家加班寫資料，一直工作到凌晨，早上近10點將東西交給快遞，她養的布偶貓趁快遞上門時偷偷從縫隙溜出去，飼主渾然不知就把門關上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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因為熬了一夜，飼主回房後睡死了，布偶貓就被關在大門外，牠一開始嚐到自由滋味，還悠哉地晃到樓梯間放風。但3小時過去了，主人還沒發現貓不見，牠感到愈來愈不安，5小時後開始心慌慌狂抓門。

過了7小時到下午四點，飼主叫的餐點外送上門了，貓咪像看到救星一樣，立刻上前把希望寄託在外送員哥哥身上，在他腳邊兜兜轉轉。

外送員用電話聯繫飼主，她本來要對方把餐點放門口就好，外送員看了看腳邊的布偶貓，詢問她「門口有隻貓，沒事吧？」，飼主才當頭棒喝大聲叫出來，貓咪則在門口不斷大聲喵喵叫，埋怨鏟屎官怎過了7小時才放牠進門。

飼主指出自己把東西交出去後就一直睡覺，醒來時才點了外賣，加上布偶平常也愛躲在角落，所以就沒特別注意貓失蹤。

網友表示：「外送小哥人真好」、「貓咪罵罵咧咧不知道罵得多難聽」、「飼主太失職了，醒來都沒發現貓不見？」、「怎有人能忍受寵物沒在眼皮底下這麼久」、「還好布偶很乖沒有亂跑出去」、「外送小哥你人怪好的」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】