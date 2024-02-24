貓奴離家旅行15天　回家時英短表情瞬間炸裂嘴吧張極大：還活著？

貓咪會忘記離家太久的主人嗎？廣東有名飼主相隔15天回到家，迫不急待開門竟然看到留在家裡的英短滿臉震驚、嘴巴張得極大，看到飼主靠近還嚇得躲到牆角，不禁讓這名飼主覺得貓咪是不是忘記自己了？



貓咪飼主日前在小紅書上分享一段影片，並在貼文處表示「15天沒見，我的小貓不認識我了」。影片可以看到這名飼主打開門，沒見到貓咪「溫溫」上前迎接，卻看見牠站得遠遠的，並用滿臉震驚的眼神看著自己，似乎覺得是陌生人闖進家中，嘴巴還張成「0型嘴」愣了好幾秒。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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接著溫溫一邊喵喵叫，一邊躲到牆角去，飼主看到溫溫的模樣忍不住笑說「你不認識我啦？」，並不停呼喚「溫溫，來！」，但溫溫聽見飼主的呼喚仍不為所動，躲在牆角下直直盯著這位陌生人。在飼主不停的呼喚下，溫溫才鼓起勇氣邁開步伐，以非常緩慢的速度走到飼主身旁，並往飼主的手邊聞嗅了一會兒，熟悉的味道終於讓溫溫想起來，眼前這個人的確是家裡那位貓奴才。

溫溫一臉震驚的表情讓網友看了都紛紛留言：「第一次在貓臉上看到震驚兩個字」、「以為你是阿飄吧」、「貓：你沒死？！」、「貓咪眼中的打獵奇蹟生還」、「在貓的心裡已經接受了你們打獵失敗被吃掉的事實了」；另有網友表示「一年沒回老家，我養兩年的小貓徹底把我忘了」、「我家貓兩個月不見也這樣，一看到我躲在凳子裡面偷偷觀察」。

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