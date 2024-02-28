21歲愛貓離世　她卻突然收到「神祕包裹」　拆開瞬間淚崩：你還在

寵物過世讓人心碎！美國一位女子在21歲的愛貓逝世之後，收到一份由貓咪美容師送來的特別禮物──以愛貓的毛做成的各式貓毛氈，讓她感動到淚流滿面，直呼這是她這輩子收過最難忘的禮物。



TikTok用戶@Paige.playsnext從四歲時就開始飼養小貓Alibi，那時牠才六周大，直到今年1月底，21歲的Alibi成為天使，令這名女子感到十分悲痛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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上週，她收到一份寵物美容師送來一份包裹，她猜想可能是一張慰問卡片或是Alibi的相片，沒想到打開禮物後讓她大吃一驚。包裹裡除了有一張小卡片，還有用Alibi梳下的廢毛做成的愛心、星星狀吊飾、玩具、項鍊吊墜等，讓她感動到一度哭到說不出話來。

包裹裡除了有一張小卡片，還有用Alibi梳下的廢毛做成的愛心、星星狀吊飾、玩具、項鍊吊墜等，讓她感動到一度哭到說不出話來。 圖/取自影片

包裹裡除了有一張小卡片，還有用Alibi梳下的廢毛做成的愛心、星星狀吊飾、玩具、項鍊吊墜等，讓她感動到一度哭到說不出話來。 圖/取自影片

這名女子表示，她在過去四年很常帶Alibi去做寵物美容，因為Alibi的毛已經打結到牠難以自行梳理。而牠的美容師知道Alibi已屆高齡，不久前便開始收集牠的廢毛，等到Alibi過世後，就將廢毛做成這份極具紀念價值的禮物。美容師也在小卡上寫道：「謝謝你讓我認識Alibi，希望牠能永遠陪伴著你。」

女子將開箱禮物過程上傳到社群媒體，令大批網友看了也忍不住淚崩，紛紛留言：「這位美容師絕對是天使、「這份禮物有滿滿的愛」、「原來人類也可以那麼善良」、「很遺憾你的貓走了」、「我居然跟著你一起哭了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】