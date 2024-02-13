喵星人認出熟悉貓砂　秒啟動開大模式　貓奴崩潰打斷：不能在這裏

屎尿未及的瞬間。貓咪對家裡的新東西相當敏銳，日本有隻貓咪Uiro（ういろう）某天在桌上發現主人的包裹，似乎是聞到熟悉的味道及手感，一個箭步就跳上去像是要開始「做蛋糕」，嚇得主人趕緊打斷。



原PO（@omochi_nam01）發文分享差點出大事的時刻，某天他把一包未拆封的貓砂放在桌上，這時充滿好奇心的Uiro便跳上去又聞又踏。不久後牠似乎認為這就是平常使用的貓砂，下秒就把雙腿往前移動騰出空間，把屁屁抬高像是要準備上廁所。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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不過就當Uiro表情迷濛腹部開始出力的時候，原PO驚覺情況真的不對，急忙打斷貓咪的好事，大喊「等一下啊啊啊！」貓咪隨後才無奈地走開。

儘管那包確實是貓砂，但由於還沒有開封的關係，若是貓咪用它上廁所，會瞬間弄髒桌子甚至地板，因此才讓貓奴如此驚慌。網友們看了照片紛紛笑說「貓砂沒錯但時間不對」「解放前三秒的表情」「本喵只是坐在這裡而已啦」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】