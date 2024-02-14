虎斑貓自動跳上警車　還抱警大腿狂撒嬌　最終結果當然是皆大歡喜

國外一名員警最近接獲同事通報，請他到停車場支援逮捕一隻毛茸茸的逃犯。抵達現場後這枚小灰炭彷彿遇到命定的主人，不斷示好甚至直接跳上警車呼嚕，最後還成功收服員警成為貓奴，讓員警笑說「從來沒看過這麼黏人的貓咪！」



根據《The Dodo》報導，該名員警開車抵達停車場後，發現同事正在跟一隻灰貓對峙。當他才剛把車子停下來，沒想到這隻貓咪竟然好奇靠近，一度還想跳過玻璃窗。員警發現後立刻打開車門。令他意外的是貓咪居然直接跳上警車，在自己的大腿上呼嚕，不費吹灰之力瞬間就制服了這名超萌逃犯。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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由於當時附近沒有房子，而冬夜的氣溫持續下降，員警決定暫時把貓咪帶回家照顧。當天晚上準備了一個籠子讓「卡瑪」（Karma）睡覺，然而卡瑪並不領情，「牠最終睡在我女兒旁邊，當時我就知道牠很可能不會離開了」。

後續員警確認貓咪身上沒有晶片，持續搜尋走失寵物群組也沒看到相關消息，最後決定收編卡瑪成為家中的新成員。員警受訪時開心表示「我養了一輩子的貓，但從來沒看過像牠這麼親人的」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】