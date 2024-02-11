貓咪否認打過妹妹　卻因一失誤令貓奴識破：你記得自己是黑貓嗎？

有句話説得好，捉賊要捉贓，那抓貓也要講究證據。



Part 01：誰是兇手很清楚

鏟屎官@33度N抓住了家裏的黑貓，黑貓涉嫌毆打自己的妹妹，但黑貓本貓拒絕承認。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

等等，拿你的爪爪來看看，你一隻黑貓，指甲縫裏怎麼會有白色的貓毛？

證據確鑿，想抵賴也賴不掉。黑貓沉默了......被毆打的妹妹是一隻奶牛貓，胸口有着一大片白毛毛。

打完之後，兩隻貓還是好朋友、親姐妹。

Part 02：齊來看看多貓家庭的苦樂

據鏟屎官説，不光黑貓姐姐會打奶牛妹妹，其實奶牛妹妹也會打姐姐，主打一個有來有回。

在多貓的家庭裏，貓咪之間的相處會和諧嗎？

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前方鏟屎官發回大量家庭和諧的現場圖，一起來欣賞一下~

老實説，多貓家庭很難做到完全和諧，偶爾打打鬧鬧、你追我趕都是小插曲，只要不是真正玩命打架，問題都不大。

如果發現貓咪玩命地打架，一定要帶上工具及時阻止，分開後該教育的教育，該隔離的隔離。同時一定要為貓們準備充足的食物和生活用品，避免因為爭奪資源而發生打鬥。比如吃飯的飯碗、喝水的水盆、上廁所的貓砂盆，都要多準備一些。

多貓家庭的鏟屎官們，你家貓貓之間和諧嗎？

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】