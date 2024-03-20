浸大校董會通過文學院和社科院合併方案　今年7月1日推行

浸會大學擬合併逾50年歷史的文學院和社會科學科院，引起校內爭議，校董會昨（19日）開會表決通過有關方案，校方回覆查詢指，將於今年7月1日正式推行，屆時兩學院合共12個學系將歸入新學院轄下4個學部。校方續指，將成立六個專責小組，商討並制定方案落實細節。



校董會昨日通過文學院與社會科學院的合併方案，並將於今年7月1日正式推行。（資料圖片）

浸大：將設六個專責小組 商討制定兩院合併落實細節

浸大表示，校董會昨日通過文學院與社會科學院的合併方案，並將於今年7月1日正式推行。校方指，在合併方案下，兩院將組成一個學院，現有的12個學系將組成四個學部，合併後各學系的名稱和身分不變。

校方續指，為確保方案順利推行，未來數個月將繼續與師生和校友保持溝通，收集不同持份者的意見，並會成立六個專責小組，商討並制定方案落實細節。

校方認為，合併方案體現浸大推動跨學科教學和研究的領先地位，透過推動屬下學術部門的協作和研究，讓學生有更多跨學科課程及雙學位課程的選擇，豐富他們的知識領域。

合併方案掀校內爭議 師生調查稱逾八成六受訪者反對

浸大文學院及社會科學院分別成立於1961及1971年，目前兩學院共有12個學系。浸大去年十月提出兩院合併方案後掀起爭議，教職員工會、學生會及文院社科院合併關注組三方，同年11月委託香港民意研究所做調查，結果發現86%受訪者反對合併計劃，僅4%表明贊成；94%人認為校方諮詢工作不足。

今年1月11日，由學生及校友組成的關注組曾計劃舉行諮詢會，並邀請校外嘉賓到場分享，不過，校方突然拒批場地。四日後，教務會審議通過兩院合院合併方案，當時亦有關注組成員發起默站請願行動，促教務會成員否決方案。