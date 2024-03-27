理大馬國學生棄新來港　獲經濟資助感香港升學衣食無憂及文化多元

理工大學每年均會頒發「卓越學生獎」及「學生領袖獎」，以表揚學生在各方面的優異表現；本學年共有9名學生獲殊榮，其中4位得獎學生於上周五（22日）接受訪問分享感受、心得及未來規劃。



來自馬來西亞的海外生得獎者李芯彤表示，當初曾於香港及新加坡之間選擇，考慮到理大提供每年5萬港元生活費，令她能衣食無憂地在港讀書，以及深感香港的多元文化與大馬及新加坡很不同，故最後「棄新選港」到理大升學，探索不一樣的世界。



4位得獎學生於理大校園分享感受、心得及未來規劃。

香港政府及理大提供資助 升學無經濟負擔

修讀管理學（榮譽）工商管理學士的李芯彤同學提到，她在家人的極力支持下開始海外升學，惟需於新加坡及香港之間作抉擇，最後基於經濟及文化原因選擇香港。她解釋：「在經濟資助方面，香港政府和理大都有提供很多的經濟資助，以至我在讀書期間是不需要有任何的經濟負擔。」

就讀理大期間，李同學直言能接觸到不同界別的人，有效加強其人際關係，並稱沒有後悔來港升學，亦獲頒「一帶一路獎學金」、「外展體驗獎」、「才藝發展獎學金」等多個獎項及獎學金。提到最深刻體驗，她指在丹麥作交流生令她發現原來歐洲學生可以向教授提出質疑，因為教授並非百分百完美，所有事情都有正反兩面，這個多角度思考概念有助自己未來發展。

對於離鄉別井在港讀書，李同學表示沒有不習慣，因理大有「清真食物」選擇，惟覺得本地的飲食資訊應用程式可加強這方面的資訊，效果更佳；她更表示，曾與朋友討論，有意研發有關「穆斯林禮拜」的應用程式，讓身在海外的穆斯林能辨識太陽、月亮方位，有助禮拜。另外，她提議港府可增辦一些課外活動，如一帶一路國家的體育競賽，盼能增強跨國交流。

內地生感香港課堂較多討論

同為非本地生，來自湖北、現處台灣的汪延澤透過視象表示，在修讀物聯網（榮譽）工學士學位期間，感受到香港課堂的小組討論較內地多，而香港的團隊精神亦較強。

奪「最卓越學生獎」，修讀物業管理學（榮譽）理學士課程的本地學生黃思霖則表示，很喜歡理大校園的氛圍，4年來都很多交流及互動，除了增長知識，亦令她性格變得外向。另外，修讀物理治療學（榮譽）理學士的黃國姿則奪「學生領袖獎」，她亦認同理大環境優良，當中到泰國交流更令她大開眼界，將來希望在公立醫院發展。