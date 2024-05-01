2024年THE亞洲大學排名揭曉　港大跌至第六　中大險守前十位

2024年泰晤士高等教育（Times Higher Education，THE）亞洲大學排名今日（1日）揭曉，本港有6間院校上榜，但4間排名跌。兩間大學位列亞洲首十強的大學，包括港大及中大，排名均下降，前者由去年第4位降至第6位；後者則由第6位降至第10位。科大今年更跌出首十位，排第12位。浸大則由105名躍進至第63位，呈現明顯進步。THE回覆查詢稱，本港大學排名下滑，是因為未能如其他國家或地區，在新的指標計算方法中受惠。



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港大下跌至亞洲第6位 科大跌出首10位

根據最新的THE亞洲大學排行榜，兩間位列首十的大學，包括香港大學及中文大學，排名均有下跌，前者由去年第4位，降至第6位；後者則由第6位降至第10位。科技大學跌出全球十大，排名跌5位，至第12位；理工大學則由第14位，跌至第19位。

浸大打入首百大 躍升至第63位

兩間排名上升的院校，分別是城市大學，由第16位上升至15位；浸會大學則打入首百大，攀升42位至第63位。

THE回覆查詢稱，影響本港大學排名表現主要有兩個因素，首先是「研究質量」（Research Quality）評分指標範疇，新增了卓越研究（Research excellence）及研究影響力（Research influence）兩個細項，令中國與日本的頂尖大學表現突出。

其次，在「國際展望」（International outlook）指標範疇，評估國際學生比例、國際教職員工比例及國際合作時，加入考慮國家或地區的人口數量，以扭轉過往評分方法對較大國家不利的情況，對來自中國、日本、印度等國家的大學較有幫助。

THE指，由於本港大學未能如其他國家或地區，在新的指標計算方法中受惠，所以排名出現下滑跡象。

內地的清華大學則連續第6年佔據榜首，第2位則由北京大學連續5年蟬聯，而新加坡國立大學亦連續5年排名第3位。

今屆內地有5間大學躋身首十強，按年增一間，除了清華、北大，還有上海交通大學、復旦大學及新晉首十強的浙江大學。

增專利指標量度知識轉移

今屆共有739間大學上榜，按年增加了70間，來自31個國家或地區。而排名繼續按5大範疇評分，並新增一項屬於行業範疇的「專利」指標，可以量度知識從學術界到行業的轉移。有19所亞洲大學在此指標中得分為100，其中包括來自香港、日本和南韓的大學 。