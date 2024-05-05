城大與劍橋大學簽署合作備忘錄　學生未來有機會到劍橋修讀一年

香港城市大學上周五（3日）與英國劍橋大學露西．卡文迪許學院院長簽署合作備忘錄，城大學生未來有機會在露西．卡文迪許學院修讀一年，作為城大本科課程的一部份。學院的目標是招收修讀有關解決全球危機課程的學生，包括可持續發展和潔淨能源等。



城大校長梅彥昌日前率領大學高層管理人員代表團，與劍橋大學露西．卡文迪許學院院長Madeleine Atkins簽署合作備忘錄。簽署儀式由城大校董會秘書唐寧和劍橋大學副校長（策略及規劃）David Cardwell見證。

城大指，該合作備忘錄旨在透過學生和學者的交流計劃，加強雙方合作。根據該合作備忘錄，城大學生將有機會在露西．卡文迪許學院修讀一年，成為城大本科課程的一部份。

梅彥昌表示，兩校結盟將為城大本科生提供無可比擬的機會，讓他們在該學院修讀一年課程。露西．卡文迪許學院的目標是招收修讀有關解決全球危機課程的學生，包括可持續發展和潔淨能源等，與城大推動健康一體化和智慧城市等策略性發展理念不謀而合。

Madeleine Atkins也表示，歡迎城大的學生和學者加入露西．卡文迪許學院，並深信雙方的合作必定發揮強大的協同作用，培育將來的全球領袖。

城大現時與21間屬於英國羅素大學集團的院校合作，包括劍橋大學、牛津大學、格拉斯哥大學和埃克塞特大學。